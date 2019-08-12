Где живет Айога

Крохотный народ, живущий на берегах Амура,— нанайцы. Нашими соотечественниками они стали сравнительно недавно, ведь первые русские военные посты появились в Приморье только 170 лет назад. Корреспондент «Огонька» побывал в краю тигров и хризантем.

Фото и текст Алексей Павлов

Нанайскую сказку об Айоге знал, наверное, каждый советский ребенок. Так и летят из нашего детства птицы, разнося по всей большой стране имя ленивой красавицы: Айо-га-га-га. Самих же нанайцев, проживающих на берегах Амура, сейчас осталось совсем немного: по данным 2002 года 12 160 человек. Каждый на счету. Хотя, если посмотреть по переписи, за последние десятилетия нанайцев стало больше. Возможно, свои плоды дает государственная Программа поддержки коренных малочисленных народов России.

Охота и рыбный промысел — традиционные занятия нанайцев. Но загрязнение Амура промышленными и бытовыми отходами и чрезмерная эксплуатация его рыбных ресурсов привели к тому, что кеты, которой в основном питаются нанайцы, стало гораздо меньше. Учитывая то, что для большинства семей нанайцев рыбалка остается чуть ли не единственным источником существования, это не может не тревожить.

Я побывал в пяти больших селах: Троицкое, Джари, Найхин, Даерга, Дада. Оптимизм и гостеприимство их обитателей — а ведь их жизнь довольно сурова — меня поразили. Увы, родным языком хорошо владеют лишь некоторые представители старшего поколения. В школах же он, хоть и преподается, но довольно поверхностно, примерно на том же уровне, что и иностранные. Так что на нанайском языке сейчас почти никто не говорит. А знаменитую сказку можно почитать только в переводе на русский.