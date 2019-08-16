Настоящее британское поместье — как в кино

Masterpiece Estates — это не просто коллекция аристократических британских поместий для тех, кому надоели люксовые отели. Прежде всего это возможность пожить жизнью, максимально приближенной к жизни владельцев этих поместий и их гостей

Все началось с разговора между Франком Марренбахом, главой Oetker Collection, и Дэвидом Мэттьюзом, создателем знаменитого отеля Eden Rock на Сен-Бартсе. Мэттьюз, чьи семейные и бизнес-связи позволили ему увидеть многие британские поместья — замки, охотничьи леса, рыбные пруды, английские парки и розарии,— считал, что эти скрытые по большей части сокровища обладают очевидным потенциалом как места люксового отдыха. А Марренбах с его колоссальным опытом управления самыми разными отелями считал, что их клиенты ищут сейчас что-то, что выходит за рамки роскошного отеля, ищут разнообразия впечатлений, ищут уникальности опыта. И когда две эти идеи встретились, возникла история, названная Masterpiece Estates by Oetker Collection.

Фото: Masterpiece Estates

Что, кроме английского языка, могут экспортировать Британские острова? Конечно, свою британскость (английскость, шотландскость и ирландскость). В чем она выражается ярче и яснее всего для публики? Безусловно, в британских поместьях, в этой специфической аристократической культуре жизни в огромном доме в каком-нибудь Суссексе или Оксфордшире в окружении лесов, полей и рек. С ловлей рыбы в шотландских ручьях, охотой на куропаток в уилтширских рощах, пресловутым afternoon tea, сэндвичами с огурцом, суфле и всем прочим, усердно описываемым и показываемым нам всей британской культурой от Теккерея и Джейн Остин до «Госфорд-парка» и «Аббатства Даунтон». Главный британский продукт, спрос на который не падает никогда. Но содержание этих поместий стоит невозможно дорого, и, чтобы сохранять их, нужно искать способы, как открыть их для публики, и делать это приходится всем, вплоть до Деборы Кавендиш, герцогини Девонширской, спасавшей свой Чатсуорт-хаус. С другой стороны, хозяева часто сами не хотят и не могут заниматься всем этим — и тут как раз важны люди типа Мэттьюза и Марренбаха.

Первым стало шотландское поместье Glen Affric в Инвернессшире, которое купил когда-то Дэвид Мэттьюз. Мэттьюз время от времени сдавал Glen Affric и понял в числе прочего, насколько это может быть востребованным. Но идея Masterpiece Estates состояла не просто в том, чтобы наладить организацию частных праздников, но в том, чтобы создать для людей, которые будут здесь жить, ощущение как у героев «Аббатства Даунтон», приехавших в гости к лорду и леди Кроули, с поправкой на современные реалии, конечно. Поэтому в каждом поместье гостей должен ждать host — человек, который выполняет все хозяйские функции, прежде всего светские.

Он встречает вас, он выстраивает расписание каждого гостя, чтобы каждый получил то, что он хочет, чтобы никто не скучал, чтобы гости не мешали друг другу и чтобы в итоге все были счастливы. Например, две или три семьи, приехавшие сюда с детьми: кому-то нужен егерь для охоты, кому-то — компаньон для рыбалки, дети отправляются кататься на лошадях с инструктором, и только вечером все собираются на ужин — кухня тут шотландская, но очень современная, с интернациональным расширением. И чтобы руководить всеми этими процессами, нужен человек с большим собственным luxury experience, фанат загородной жизни, любящий и понимающий все классические британские загородные развлечения и при этом очень легкий в общении. Персонал тут вполне мультифункционален, люди, которые работают в Masterpiece Estates, выбрали это для себя как образ жизни, они эти поместья знают досконально, для многих такая жизнь началась в детстве, они выросли среди всего этого. И они встречают вас не как персонал отеля, а совершенно непринужденно, по-домашнему, как будто вы приехали в гости к друзьям своих друзей.

Фото: Masterpiece Estates

Тут же, в Шотландии, есть еще поместье Kinross — это берега озера Лох-Ливен на востоке. Тут можно делать все, что обычно делают в таких местах, от гольфа до рыбалки, но еще есть отдельный спа-центр в здании позднего XVII века. А основной дом поместья, образец шотландского палладианства, был построен знаменитым Уильямом Брюсом, любимым архитектором Карла II, и замок Кинросс — его шедевр. Отсюда, кстати, видны развалины замка Лох-Ливен, где год просидела взаперти Мария Стюарт, так что все здесь связано со Стюартами.

В Ирландии у Masterpiece Estates есть замок Lismore, откуда примерно три с половиной часа до Дублина. Его построил в XII веке будущий король Иоанн Безземельный. К веку XVIII поместье стало ирландской резиденцией герцогов Девонширских и Уильям Кавендиш, VI герцог Девонширский, сын знаменитой герцогини Джорджианы, устроил здесь капитальную перестройку и переделал дом в готическом стиле — в честь, видимо, тогдашней моды на готические романы Горация Уолпола.

Уолполы, хоть и другой ветвью семьи, графами Портсмут, тоже представлены в Masterpiece Estates — своим поместьем Farleigh Wallop с домом, восстановленным в 1731 году, в котором гостило столько членов королевой семьи, что ими можно было бы занять весь этот текст. Из Лондона до Farleigh Wallop можно доехать всего за час, это Гемпшир, и потому тут удобно устраивать большие праздники типа свадьбы или юбилея.

В Англии есть еще два поместья, входящих в Masterpiece Estates,— в Западном Суссексе. Это, во-первых, дом лорда и леди Кудрей Cowdray House, в национальном парке South Downs, где, в частности, находится один из важнейших центров поло, Cowdray Park Polo Club, тоже совсем недалеко от Лондона, в полутора часах езды. И во-вторых, Hound Lodge — и это другой формат: вместо большого парка с парадным домом тут, внутри большого поместья Goodwood, стоит охотничий домик. И если хочется более рустикальной деревенской жизни, то это именно здесь.

Только что к Masterpiece Estates присоединилось новое место — Stockton House, среди уилтширских холмов, в долине Уайли. Дом елизаветинских времен, площадка для сквоша, фирменная охота на куропаток, открытый летний бассейн. И Стоунхендж неподалеку. Это новейшее в коллекции поместье абсолютно встраивается в концептуальный ряд Masterpiece Estates: не повторяться, организовать максимальное разнообразие внутри идеи «жизнь в старом британском поместье», давать разные возможности для разных случаев. И пока им это вполне удается.