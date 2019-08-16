Прибежище богатых и праздных

Счастливо прожив полтора века, Hotel de Paris, один из самых великих гранд-отелей мира, был практически полностью переделан внутри, сохранив при этом не только свой открыточный фасад belle epoque, но и практически покинувшую пределы Европы способность прожигать жизнь

Старого Hotel de Paris фактически больше нет. Нет, конечно, никто не разрушал знаменитый парадный вход с круглыми окнами, и легендарная ротонда тоже цела, как и все исторические интерьеры еще одного культового места, ресторана Le Louis XV Алена Дюкасса. Но все остальное было разобрано и построено заново.

Отель при этом ни на день не закрывался: для игроков, которые приезжают со всего мира, жить именно в нем и, отправляясь играть, непременно потереть лошадиную ногу у бронзовой статуи в фойе — часть алгоритма игры. Лишить их этого не представлялось возможным ни при каких обстоятельствах, да и просто невозможно представить Монте-Карло без Hotel de Paris, весь этот самый знаменитый район принципата Монако и возник вокруг него, построенного сразу вслед за казино.

Фото: пресс-служба отеля

В Европе практически не осталось мест с таким old school, даже old fashion образом жизни, куда можно приехать на своем Ferrari, играть, пить шампанское и кутить до утра, чувствуя себя при этом в полной безопасности. И эта возможность, чем более эфемерной она становится, тем более востребованной остается — но тут отлично понимают, что сохранить ее можно, только по-своему откликаясь на изменения всего остального мира.

Что тут изменилось? Прежде всего, конечно, номера — все они стали больше. Теперь их 207, и они разделены на классические и современные. Классические — это мебель в стиле Людовика XVI, антикварные зеркала и цветовые контрасты; современные — это светлые оттенки, минималистичная мебель и немножко футуристического дизайна в виде белых и золотистых пузырей на стене. На восьмом и девятом этажах сделали два сумасшедших сьюта, принцессы Грейс и принца Ренье III, с портретами четы, с архивными фотографиями, аккуратно подобранным искусством и огромными террасами с infinity pool.

На месте остался не только Le Louis XV внизу, но и не менее знаменитый Le Grill наверху, и крыша его по-прежнему раздвигается. У него новая большая терраса, откуда видно все Средиземноморье, от Италии до Корсики, и новый гриль-бар в центре зала, где рыбу и мясо жарят прямо на ваших глазах, и можно подойти и посмотреть, как там ваш Сен-Пьер или ягненок. А вот на месте Le Cote Jardin, где проходили завтраки и обеды, теперь новый гастрономический концепт Дюкасса, O Mer, ресторан-корабль, посвященный средиземноморской кухне, но в более экзотическом ее виде — Греции, Ливана, Турции, Марокко, Туниса. Завтраки, впрочем, накрывают тут по-прежнему, но их концепция сменилась — теперь это исключительно a la carte и никакого буфета, тут считают, что это более современно и более sustainable.

Фото: пресс-служба отеля

Кроме ресторана, завтракать и обедать можно и нужно на террасе — Hotel de Paris окружают новые романтические сады, которые сделал Жан Мус. Вместо прежних кактусов тут теперь пушистые травы разного оттенка и объема, составляющие вместе с цветами фактурное покрывало в духе новых веяний, из которого выступают кусты и деревья. И если сидеть на террасе, то сад практически полностью отгораживает постояльцев от променада и над колышущимися травами и цветами видна только скала с дворцом и слепящая синева моря.

В нынешнем мире эта открытая беззаботная роскошь начинает парадоксальным образом выглядеть почти прибежищем гуманизма, где человеку позволено быть сколь угодно богатым и праздным. Все меняется, но все остается прежним, разве что во входных дверях больше нет стекол, исчерченных алмазами на пальцах дам, вращавших эти двери. Их сохраняли многие годы, но все-таки заменили во время этого грандиозного обновления.