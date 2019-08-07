Прекращено уголовное преследование экс-директора краснодарской «Премьеры» Гатовой

Суд в Краснодаре постановил взыскать судебный штраф на сумму 35 тыс. руб. с бывшего директора и худрука крупнейшего в крае театрально-концертного объединения «Премьера» Татьяны Гатовой. Ее уголовное преследование прекращено, передает корреспондент “Ъ-Юг” из зала суда.

Уголовное дело в отношении госпожи Гатовой было возбуждено Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю по статье ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») после проверки, проведенной совместно с УФСБ России по региону.

Суд признал совершение госпожой Гатовой действий, которые расценивались следствием как превышение полномочий. В частности, в 2017 году она заключила трудовой договор с гражданином Карклиным, который был зачислен на должность худрука Музыкального театра с зарплатой 285 тыс. руб. в месяц. Как следует из материалов дела, Татьяна Гатова знала, что Какрклин не может выполнять свои трудовые обязанности худрука в Краснодаре, так как живет в Санкт-Петербурге, В общей сложности ему была незаконно начислена зарплата на 1,6 млн руб.

Также в 2017 году Татьяна Гатова заключила договор на гастроли театра балета Григоровича в Греции. Согласно документу, здесь было дано шесть спектаклей, однако затем по указанию Татьяны Гатовой творческий коллектив дал еще 15 театральных представлений, но на счет творческого объединения «Премьера» госпожа Гатова перечислила выручку только от шести спектаклей. Выплаченными за дополнительные спектакли деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Ущерб составил 2,5 млн руб.

Татьяна Гатова признала свою вину, возместила нанесенный ущерб и просила рассмотреть дело в особом порядке.

Анна Перова, Краснодар