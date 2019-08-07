Instagram начал поиск «эксперта по мемам»

Instagram открыл вакансию на должность руководителя по сотрудничеству со стратегическими партнерами для работы с «цифровыми издателями», под которыми подразумеваются администраторы мем-аккаунтов, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на представителя компании Лилу Кинг.

Поводом для поиска такого сотрудника стали жалобы владельцев страниц с мемами, которые были удалены во время масштабной чистки. Во время нее соцсеть заблокировала 142 популярных аккаунта. У самого крупного из них было 13 млн подписчиков.

Компания объяснила, что владельцы нарушили правила соцсети. Сами авторы аккаунтов отрицают это. Одним из пунктов, который мог послужить поводом для блокировки, стал запрет на публикацию «чужого» контента. Instagram разрешает размещать только те фото или видео, которые они создали сами, или те, которыми «имеют право поделиться».

Для решения подобных конфликтов руководитель по сотрудничеству со стратегическими партнерами (или как его называют «экспертом по мемам») начнет работу по отслеживанию трендов соцсети. Он также будет оказывать помощь уже существующим и новым авторам мемов.

Инженеры Facebook и Instagram ранее представили нейросеть Rosetta, способную распознавать картинки с текстами. В перспективе разработка позволит бороться со спамом, оскорбительным и агрессивным контентом на изображениях.