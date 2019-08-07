СМИ сообщили о признании подозреваемого в убийстве Михаила Круга

В Твери в доме певца Михаила Круга 6 августа провели следственный эксперимент с подозреваемым в его убийстве, рассказала “Ъ” сестра артиста Ольга Медведева. По данным местного издания Tverigrad, в эксперименте участвовал осужденный пожизненно за другие преступления киллер банды «тверских волков» Александр Агеев.

Telegram-канал Baza, уточняет, что Александр Агеев несколько дней назад признался в убийстве певца в стенах Тверского СИЗО, куда его этапировали из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В Твери у киллера, по данным Baza, состоялась очная ставка с другим членом банды «тверских волков» — Александром Осиповым, отбывающим наказание в колонии в Челябинской области за убийство. Последнего также этапировали в Тверь. Осипов дал показания, что именно Александр Агеев участвовал в убийстве Михаила Круга 1 июля 2002 года. Агеев якобы подтвердил его слова и написал чистосердечное признание.

В убийстве Михаила Круга помимо Александра Агеева участвовал, по данным следствия, еще один член банды «тверских волков» — Дмитрий Веселов. Последнего убил друживший с певцом Александр Осипов, когда узнал, что тот участвовал в убийстве. В интервью «Комсомольской правде» в 2014 году Александр Осипов заявлял, что сожалеет об убийстве Дмитрия Веселова. Михаил Круг был убит у себя дома в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. Это один из самых известных исполнителей в России в жанре шансон.

Александр Тихонов, Ярославль