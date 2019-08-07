Источник рутения-106 определен

Самый серьезный выброс радиоактивных материалов со времен аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году произошел в сентябре 2017 года: слабо радиоактивный рутений-106 распространился по всей Европе. Анализ свыше 1300 замеров по всей Европе и другим частям мира показал: облако рутения прилетело с Южного Урала.

Опубликовано исследование, в котором проанализировано более 1300 замеров, связанных с распространением радиоактивного изотопа рутений-106 в сентябре 2017 года. Ни одно государство не взяло на себя ответственность за выброс.

Один из авторов исследования, Георг Штайнхаузер из Ганноверского университета, констатирует, что замеры показывают рекордный за последние годы единичный выброс радиоактивности из гражданской перерабатывающей установки: максимальное значение радиоактивности рутения-106 достигло 176 миллибеккерелей на 1 куб. м воздуха. Это в 100 раз выше, чем концентрация, достигнутая в Европе после инцидента на Фукусиме. Период полураспада радиоактивного изотопа рутения составляет 374 дня.

Исследователи констатируют, что это был необычный выброс: ничего, кроме рутения, а значит, источником была установка, перерабатывавшая ядерное топливо.

Географическое распространение облака рутения-106 также было примечательным — радиоактивный элемент обнаружен в большей части Центральной и Восточной Европы, в Азии и на Аравийском полуострове. Рутений-106 был найден даже на Карибах. Данные были собраны неформальной международной сетью и почти всеми европейскими контрольными станциями — всего 176 точек контроля в 29 странах. К примеру, одна из таких точек находилась в альпийской обсерватории Соннблик на высоте 3106 м над уровнем моря.

Концентрация радиоактивного материала, к счастью, не достигла уровня, вредного для здоровья людей: всего выделилось 250–400 терабеккерелей рутения-106.

Характер распределения рутения-106 позволяет предположить место выброса — Южный Урал. Именно здесь находится российский ядерный объект «Маяк». На нем уже случались инциденты: в сентябре 1957 года взорвался резервуар с жидкими отходами производства плутония, что вызвало загрязнение района. Это вторая в истории атомной отрасли катастрофа по размеру загрязнения после Чернобыля. «Но на сей раз это был краткий выброс, не то что Чернобыль или “Фукусима”, где радиоактивные элементы расходились из места аварии по несколько дней,— успокаивает Штайнхаузер.— Авария произошла при переработке отработавших топливных элементов на очень продвинутой стадии, незадолго до конца технологической цепочки».

Анатолий Кривов