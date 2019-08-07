ФРП предоставит льготный заем «Туймазытехуглероду»

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит башкирскому ОАО «Туймазытехуглерод» льготный заем в размере 53,9 млн руб. на модернизацию производства технического углерода из отечественного сырья, сообщает пресс-служба фонда. Общая стоимость проекта составляет 154,7 млн руб. Еще 23,1 млн руб. предприятию должен предоставить ФРП Башкирии.

Технический углерод применяется в резинотехнической, кабельной, полимерной и лакокрасочной промышленности. Модернизация призвана снизить энергопотребление предприятия, экологическую нагрузку на окружающую среду, повысить объем производства на 10%, до 41 тыс. т в год.

«Туймазытехуглерод» — один из восьми российских производителей технического углерода. 94% акций по состоянию на конец 2018 года принадлежало Ахату Газизову. Продукция поставляется в 40 регионов РФ, экспортируется в Германию, Турцию, Польшу, страны СНГ. После модернизации на экспорт планируется поставлять до трети производимой АО продукции.

ФРП финансирует проекты модернизации российских промпредприятий, в том числе направленные на импортозамещение. Предоставляет целевые займы по ставке от 1 до 5% на срок до семи лет в диапазоне от 5 до 750 млн руб.

Майя Иванова