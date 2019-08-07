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Умер писатель Вячеслав Запольских

Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни пермский писатель Вячеслав Запольских. Об этом сообщила zvzda.ru со ссылкой на прозаика и художника Нину Горланову. «Только что умер наш драгоценный друг Вячеслав Запольских (милый Запа). Мы до последнего верили, что он выздоровеет»,—написала на своей страничке в «Фейсбуке» Нина Горланова.

Вячеслав Запольских родился в Перми в 1958 году. Окончил романо-германское отделение филологического факультета Пермского государственного университета по специальности филолог, переводчик, преподаватель английского языка. Первая публикация появилась в 1987 году в сборнике «Поиск-87». Печатался в журналах «Нева», «Урал», «Дружба народов», «Вещь» и других. Автор книги «Планета имени шестого „Б“. Повести для детей». Работал корреспондентом на областном радио, в газетах Перми и Чусового.

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