В России увеличиваются продажи алкоголя под торговыми марками ритейлеров

Исследовательская служба Nielsen подсчитала, что с мая 2018 года по май 2019-го продажи алкоголя собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров выросли на 20%. При этом общие продажи алкоголя выросли лишь на 4%, а продажи частных марок упали на 6,6%. Таким образом, доля алкоголя под СТМ выросла до 2,7% (+0,4%).

Как объяснил газете «Ведомости» директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев, рост продаж алкоголя под СТМ ритейлеров связан с более низкими ценами, чем у брендированного алкоголя, и увеличением его количества в магазинах.

Издание отмечает, что «рост продаж алкоголя под СТМ подтверждают и производители».

О том, в каких еще сферах ритейлеры наращивают продажи под собственными марками,— в материале “Ъ”.