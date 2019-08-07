«Динсксахар» пересыпали с дисконтом

В ходе банкротства ОАО «Динсксахар» имущественный комплекс предприятия продан с торгов за 102 млн руб., сообщила конкурсный управляющий Лидия Салова. Актив впервые был выставлен на торги почти год назад за 824 млн руб. После многократного снижения цены единственным претендентом на имущество оказалось краснодарское ООО «Динск-сахар». Владелец компании-покупателя Дмитрий Окунев одновременно контролирует сахарный завод в Гулькевичах. По данным участников рынка, оба бывших проблемных сахарных завода связаны с бизнесом Виктора Бударина.



Торги по имущественному комплексу ОАО «Динсксахар» прошли на электронной торговой площадке «Вердиктъ», информацию об этом конкурсный управляющий Лидия Салова разместила в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Имущество банкрота продано единым лотом, в который вошли здания, земельные участки, производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства, оборудование, что составляет производственный комплекс сахарного завода в станице Динской. Победителем торгов признано ООО «Динск-сахар», предложившее цену 102 млн руб., говорится в сообщении ЕФРСБ.

Первые торги по продаже актива были назначены на сентябрь 2018 года с начальной ценой 824 млн руб., но до последнего тура торгов ни один претендент не изъявил желания приобрести имущество банкрота.

Сахарный завод в станице Динской был основан в 1960 году, мощности завода позволяют перерабатывать 4 тыс. т свеклы в сутки, количество работающих — около 600 человек. С 1996 года заводом владело ОАО «Динсксахар», в 2008 году предприятие попало в число проблемных, имеющих крупную просроченную задолженность перед Россельхозбанком (проблемными также были Лабинский, Гулькевичский, Тимашевский и Павловский сахарные заводы). В 2010 году ОАО «Динсксахар» было признано несостоятельным, на актив претендовало несколько крупных участников рынка, выражавших готовность погасить долги завода перед РСХБ. В итоге контроль над задолженностью ОАО «Динсксахар» перешел к топ-менеджерам из окружения Виктора Бударина, главы кубанского холдинга ВКБ. В частности, в комитет кредиторов ОАО «Динсксахар» входит Виталий Миропольцев, экс-директор ЗАО «Грин центр Краснодар», владельцем которого является Виктор Бударин.

По неофициальной информации, покупатель актива — ООО «Динск-сахар» — также имеет отношение к холдингу ВКБ, хотя в холдинге этого не подтверждают. Владелец ООО «Динск-сахар» Дмитрий Окунев одновременно является учредителем ООО «Гирей-сахар» (Гулькевичский район), а ранее был совладельцем ООО «Лабинск-сахар» (права на это предприятие затем перешли к ЗАО «Кубанская марка» и ОАО «Армавирский хлебопродукт», связанным с бизнесом Виктора Бударина). Сам господин Бударин несколько лет назад в разговоре с “Ъ-Юг” говорил о планах развития производства сахара в Лабинском, Динском и Гулькевичском районах.

Более подробные данные о планах нового владельца сахарного завода в Динской “Ъ-Юг” выяснить не удалось: Дмитрий Окунев сослался на то, что ему нужно время для формулирования своей позиции.

Собеседники “Ъ-Юг” затруднились с оценкой условий сделки, сославшись на то, что цена продажи имущества ОАО «Динсксахар» между взаимосвязанными структурами условна. Эксперты при этом указывают на неблагоприятную текущую рыночную конъюнктуру и сомнительные перспективы проекта. «Договоренности о покупке активов происходили несколько лет назад, когда рынок был на подъеме. Ситуация изменилась, завод в Динской уже два года работает с убытками, у него высокая себестоимость производства за счет небольшой мощности и высоких транспортных издержек: в Динском районе дефицит сырья, его приходится возить из Гулькевичей»,— отмечает доцент кафедры антикризисного и корпоративного управления РГЭУ (РИНХ) Мадирос Осканов. По мнению специалиста, наращивание мощности завода в Динской сдерживается отсутствием сырьевой базы. Поэтому, по прогнозу собеседника “Ъ-Юг”, убытки будут расти и в следующем сезоне предприятие может остановиться. «В перспективе производственная площадка, где имеются энергомощности и железнодорожная ветка, может быть перепрофилирована под другую продукцию»,— считает Мадирос Осканов.

Анна Перова, Краснодар