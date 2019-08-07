Бизнес-центру включили зажигание

Следственные органы определились с основной версией пожара в бизнес-центре на Монастырской, 12а, в результате которого были госпитализированы шесть человек. Как утверждают знакомые с ситуацией источники, следователи склоняются к выводу, что это был поджог. Изначально дело по факту пожара было возбуждено по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). При этом незадолго до пожара сотрудники офисов бизнес-центра видели на этажах мужчину, который показался им подозрительным. Сам пожар начался с кучи мусора в коридоре, которую, судя по всему, подожгли. Теперь в УМВД по Перми расследуется дело о причинении имущественного ущерба путем поджога.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, в рамках расследования уголовного дела о пожаре в бизнес-центре по улице Монастырской, 12а, проведена пожарно-техническая экспертиза. Сразу несколько знакомых с ситуацией источников утверждают, что в результате эксперты пришли к выводу — первоначальной причиной возгорания стал поджог. Напомним, пожар в бизнес-центре произошел днем 17 января этого года на третьем этаже здания. В рабочий день там находилось много сотрудников и посетителей. По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, для тушения были привлечены восемь единиц техники и 24 человека личного состава. Как отчитались пожарные, с третьего и четвертого этажей ими было эвакуировано 14 человек, в основном при помощи автолестниц. Нескольких человек, в том числе беременную женщину, спасли очевидцы еще до приезда экстренных служб.

Площадь пожара составила 20 кв. м. В ходе происшествия пострадали 14 человек, часть из которых была вынуждена выпрыгивать из окон. Шестерых медики госпитализировали, среди них женщину, которая выпрыгнула с третьего этажа и была доставлена в реанимацию. В качестве одной из возможных причин пожара рассматривалось нарушение правил эксплуатации оборудования. По данному факту следственными органами УМВД по Перми ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, изъяли доказательства, в том числе документацию, касающуюся указанных требований.

В рамках расследования уголовного дела была назначена пожарно-техническая экспертиза. В результате, как утверждают собеседники „Ъ-Прикамье“, выяснилось, что причиной пожара стал поджог. Теперь дело расследуется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога, повлекшее тяжкие последствия). Знакомые с ситуацией источники говорят, что возгорание началось с кучи ставших мусором праздничных декораций. В день пожара сотрудники офисов бизнес-центра на различных этажах здания видели мужчину среднего возраста, который, как им показалось, ходил там без определенной цели. «Строго говоря, нарушения все же были, так как хлама в коридоре находиться не должно,— утверждает источник.— Там была даже высохшая елка, которая представляет собой идеальный горючий материал».

При этом источники не уточняют, есть ли по уголовному делу подозреваемые или обвиняемые. По одной из версий, на причастность к совершению этого преступления проверяется человек, который уже находится в СИЗО по подозрению в совершении другого преступления. В ГУ МВД по Пермскому краю на просьбу прокомментировать ход расследования предложили направить официальный запрос, который будет рассмотрен в установленный законом срок.

Дмитрий Астахов