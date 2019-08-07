Депутаты пошли на рецидив

В Большесосновском районе продолжается политический кризис, связанный с конфликтом между главой муниципалитета Вячеславом Бурковым и земским собранием. Депутаты намерены вновь отправить главу в отставку. Предыдущее решение было отменено судом. Господин Бурков утверждает, что оснований для принятия решения об отставке нет, и готов снова обратиться в суд.



Депутаты земского собрания Большесосновского района планируют повторно принять решение об отставке главы муниципалитета Вячеслава Буркова. Об этом „Ъ-Прикамье“ рассказал председатель земсобрания Дмитрий Логинов. Он сообщил, что на этот раз депутаты не будут принимать решение на основании ст. 278 Трудового кодекса РФ. Однако вероятных оснований для отставки господин Логинов называть не стал. «Пока обсуждаем разные варианты»,— добавил спикер земсобрания.

Согласно уставу муниципалитета, земсобрание может принять решение об отставке главы на основании неудовлетворительной оценки ежегодного отчета руководителя района перед представительным органом, данной два раза подряд. Однако на текущий момент у главы муниципалитета нет ни одного «неуда». Земское собрание планирует рассмотреть отчет главы по итогам 2018 года на пленарном заседании 28 августа.

Вячеслав Бурков заявил „Ъ-Прикамье“, что относится к желанию депутатов повторно отправить его в отставку «крайне отрицательно». «Суд признал предыдущую попытку незаконной. Предполагаю, что новые действия с их стороны также будут основаны на надуманных основаниях. И я готов вновь обжаловать подобные действия в судебном порядке»,— поделился господин Бурков.

Он добавил, что намерен выступить с отчетом перед депутатами и обжаловать решение земсобрания в случае оценки «неудовлетворительно». «Для того чтобы поставить „неуд“, нужны основания. Например, невыполнение целевых показателей, которые депутаты не утвердили. Следовательно, объективно оценить работу администрации и главы района невозможно»,— пояснил Вячеслав Бурков.

Депутат земского собрания Татьяна Селеткова утверждает, что земсобрание имеет право оценить отчет главы. Госпожа Селеткова предполагает, что представительный орган признает работу руководителя района в 2018 году неудовлетворительной. «Основания для этого у нас есть»,— заявила она.

Напомним, конфликт между депутатами земского собрания и Вячеславом Бурковым, возглавляющим район с 2017 года, обострился летом этого года. Народные избранники разошлись с администрацией района во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам. Депутаты также высказывали недовольство оптимизацией школ и кадровой политикой руководителя территории. На внеочередном пленарном заседании 7 июня депутаты при одном голосе «против» приняли решение об отставке Вячеслава Буркова. Исполняющим обязанности главы района был назначен депутат земсобрания Владимир Тресков.

В своих действиях народные избранники руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. Однако устав Большесосновского района и 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предусматривают иную процедуру отставки руководителя муниципалитета. Присутствовавший на заседании земсобрания и. о. прокурора Большесосновского района Павел Смирнов предупреждал депутатов, что они нарушают процедуру принятия решения об удалении главы в отставку.

Вячеслав Бурков с решением представительного органа не согласился и обратился в Большесосновский районный суд. Суд признал незаконным и отменил решение земского собрания. После этого земсобрание обратилось с апелляцией в Пермский краевой суд. Однако решение нижестоящего суда было оставлено в силе. В конце июля господин Бурков вернулся на рабочее место.

Политтехнолог Олег Борисенко называет ситуацию в Большесосновском районе «перманентным политическим кризисом». «Районные депутаты не впервые отправляют главу в отставку. Народные избранники традиционно связаны с местным малым и средним бизнесом и зависят от бюджетных контрактов. И любой глава, намеренный изменить действующие схемы распределения контрактов, сталкивается с сопротивлением»,— поясняет господин Борисенко.

Политтехнолог Алексей Чусовитин отмечает, что в конфликте между депутатами и главой района «нет правых и виноватых». «Противодействие депутатов вызвало назначение главой постороннего для территории технократа, который начал действовать без учета мнения местных элит. Но при этом у народных избранников нет никакой внятной программы и четкого плана действий»,— считает господин Чусовитин. «Выяснение отношений между Вячеславом Бурковым и местными депутатами не приведет ни к чему хорошему. Зато у краевой власти появится еще один аргумент не в пользу местного самоуправления»,— добавляет господин Чусовитин.

Константин Кадочников