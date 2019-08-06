Китайская Tencent ведет переговоры о покупке 10% Universal Music

Китайский интернет-холдинг Tencent ведет переговоры с французской медиакорпорацией Vivendi о покупке 10% акций принадлежащей ей музыкальной компании Universal Music Group (UMG). Об этом сама Vivendi сообщила во вторник, добавив, что переговоры находятся на предварительном этапе. Как сообщает Vivendi, стороны исходят из оценки стоимости всей UMG в €30 млрд. Обсуждаемые сторонами условия также предусматривают опцион сроком на год, позволяющий Tencent еще 10% акций UMG.

Vivendi сообщила о намерении продать до 50% акций Universal Music Group еще прошлым летом, тогда компания начала поиск покупателей. В нынешнем заявлении Vivendi также указала на то, что она продолжит искать других покупателей, готовых приобрести миноритарные пакеты акций UMG. Сама Vivendi купила Universal Music Group в 2006 году.

Сделка с Tencent должна помочь UMG в освоении довольно нового для нее и при этом активно развивающегося китайского музыкального рынка. Собственный стриминговый музыкальный сервис китайского интернет-гиганта, Tencent Music, уже стал крупнейшим подобным сервисом в мире, а в декабре провел IPO, в ходе которого привлек $1,1 млрд.

Яна Рождественская