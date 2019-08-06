ФРС США создаст современную систему платежей и расчетов

Вчера, 5 августа, ФРС США сообщила о разработке новой собственной системы платежей и расчетов, которая бы удовлетворяла современным требованиям рынка. Система под названием FedNow позволит круглосуточно совершать переводы и расчеты в режиме реального времени. ФРС отмечает, что «с момента своего создания более 100 лет назад она предоставляет банкам услуги по совершению платежей и расчетов как самостоятельно, так и с участием частного сектора — в рамках своей основной задачи по обеспечению доступной, безопасной и эффективной системы платежей в США».

В 2018 году ФРС начала собирать пожелания общественности о том, что необходимо сделать для создания современной платежной системы федеральной резервной системы. После получения более 350 пожеланий и комментариев, ФРС начала работу над созданием новой системы, которая должна быть запущена в 2023 или 2024 году,— соответствующее решение было принято на совете управляющих 2 августа.

Евгений Хвостик