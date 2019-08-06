The Times: Борис Джонсон не намерен подавать в отставку даже в случае вотума недоверия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен достичь своей цели — «жесткого» «Брексита» 31 октября 2019 года и не подаст в отставку, даже если ему будет выдвинут вотум недоверия, сообщает The Times. Об этом старший помощник премьера Доминик Каммингс якобы рассказал коллегам на прошлой неделе.

Господин Джонсон может сохранить свой пост даже в случае удачной попытки противников «жесткого» «Брексита» сформировать «правительство национального единства» — межпартийного большинства, единственной целью которого было бы отсрочить выход страны из ЕС. В этом случае премьер-министр намерен провести всеобщие выборы сразу после 31 октября, когда выход Британии из ЕС уже состоится.

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При этом Борис Джонсон не намерен вступать в переговоры с представителями Евросоюза. Единственным возможным сценарием для Британии премьер-министр видит выход страны без какого-либо соглашения с ЕС. Об этом европейским дипломатам сообщил спецпредставитель Великобритании по «Брекситу» Дэвид Фрост в ходе встречи в Брюсселе, пишет The Guardian.

О карьере Бориса Джонсона читайте в публикации “Ъ” «Милый лжец».

Кирилл Сарханянц