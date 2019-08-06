В России за пять лет уничтожили более 21 тыс. тонн санкционных продуктов

За пять лет действия продовольственного эмбарго в России было обнаружено и уничтожено более 21 тыс. т запрещенных к ввозу продуктов, заявил «РИА Новости» замначальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Рустам Якубов. Он рассказал, что в основном пытаются ввезти плодоовощную продукцию, и «ассортимент зависит от сезона».

В 2018 году было уничтожено 7,2 тыс. т продукции, а за семь месяцев 2019-го — около 3 тыс. т. По словам господина Якубова, основную часть запрещенных продуктов — порядка 96% — выявили на российско-белорусском участке границы, остальное — на российско-казахстанском участке.

Полный список запрещенных продуктов Читать далее

Как рассказал представитель ФТС, наиболее распространенным способом ввоза санкционной продукции является использование объездных и проселочных дорог. Второй по популярности способ — провоз товаров под прикрытием другой продукции (например, яблоки и персики в капусте, рыба под зерновым кофе, шпик в муке).

«Третий способ — это товары с подложными документами. То есть в документах заявлено, что яблоки выращены в одной стране, а на коробках и этикетках выявляется маркировка стран, продукция которых запрещена к ввозу»,— сообщил он. Также запрещенные товары пытаются провезти и по поддельным документам, в которых местом производства указываются страны ЕАЭС или СНГ.

Власти России ввели продэмбарго 7 августа 2014 года как ответную меру на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. Изначально эмбарго затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию. С августа 2015 года в этот список вошли Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, с начала 2016-го — Украина. Запрет распространяется на ряд мясных и молочных продуктов, рыбу, овощи, фрукты, орехи и соль.

Почему Минсельхоз не поддержал идею ФТС расширить продэмбарго, читайте в публикации “Ъ” «Еду оставят до худших времен».

“Ъ” спросил читателей: «Вам не хватает еды, подпавшей под санкции пять лет назад?» Результаты опроса.