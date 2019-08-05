06 августа, вторник
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McDonald`s признал, что бумажные трубочки для напитков не могут быть переработаны

McDonald`s во внутренних документах признал, что введенные в прошлом году из соображений экологичности бумажные трубочки не могут быть переработаны, поэтому сеть ресторанов быстрого питания посоветовала утилизировать их с обычными отходами, пишет британская газета The Sun. При этом пластиковые трубочки, которыми раньше пользовался McDonald`s, были перерабатываемыми.

Напомним, о намерении отказаться от использования пластиковых трубочек на одном из крупнейших своих рынков — в Великобритании и Ирландии — McDonald`s сообщил в июне прошлого года. С сентября здесь начали использовать бумажные трубочки, которые вызвали много критики со стороны посетителей McDonald`s, заявлявших, что такие трубочки мешают пить или просто растворяются в напитке. В последнее время об отказе от пластиковых стаканов, трубочек и другой посуды стали задумываться многие компании.

«Все вовлечены в обсуждения, связанные с окружающей средой, но крупным фирмам нужно время, чтобы понять, что они делают»,— прокомментировал информацию The Sun Стюарт Фостер, представитель британской неправительственной организации RECOUP.

Яна Рождественская


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