Следствие споткнулось о телефон

Прокуратура края вернула на доследование уголовное дело в отношении кубанского предпринимателя Николая Озерова, бывшего собственника более десятка сельхозкомпаний на Кубани. Дело возбуждено по ч. 3. ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по подложным документам в особо крупном размере). Заявление в правоохранительные органы подал директор ООО «Агрофирма “Колос”» Дмитрий Кропачев (Николай Озеров ранее являлся фактическим собственником общества). В 2015 году агрофирма заключила контракт с немецкой компанией Hettich An- und Verkauf Import Export на покупку оборудования стоимостью €4 млн. Однако техника поставлена не была, деньги не возвращены. В прокуратуре считают, что следствие не в полном объеме выяснило обстоятельства дела, и указывают на противоречия.



Заместитель прокурора края Александр Бучман не стал готовить обвинительное заключение в отношении бывшего собственника Медведовского мясокомбината и ряда других крупных сельхозактивов Николая Озерова. Дело направлено на доследование. В постановлении указано, что «следствием не приняты исчерпывающие меры к устранению противоречий», кроме того, не в полном объеме выяснены существенные обстоятельства дела.

Уголовное дело по ч. 3. ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по подложным документам в особо крупном размере) было заведено на предпринимателя в мае 2018 года по заявлению нынешнего директора ООО «Агрофирма “Колос”» Дмитрия Кропачева. До октября 2016 года компания из Брюховецкого района Кубани фактически принадлежала господину Озерову. Прежний руководитель «Колоса» Анна Бакшанская в 2015 году заключила договор с немецкой компанией Hettich An- und Verkauf Import Export на поставку оросительных установок на сумму €4 млн. Часть средств — €3,35 млн — была перечислена на счета поставщика, однако оборудование на Кубань так и не прибыло, деньги возвращены не были. Следствие сочло, что средства были направлены не на закупку оросительных установок, а выведены за границу для использования в личных целях. По словам адвоката Николая Озерова Ольги Селиховой, госпожа Бакшанская сообщила следствию, что заключения сделки с немецкой компанией потребовал сам собственник «Колоса». Однако в тот момент он был задержан в рамках другого уголовного дела и находился в СИЗО №1 Ростовской области. В то время его обвиняли в хищении кредитных средств Сбербанка и незаконных действиях при банкротстве с ущербом на сумму более 3,5 млрд руб. «Следствие посчитало, что Николай Озеров управлял своим бизнесом из-за решетки по телефону. Однако иметь сотовые аппараты в СИЗО строжайше запрещено, мы сделали запрос в изолятор и получили ответ, что телефон у моего подзащитного не изымался, его при нем обнаружено не было»,— рассказала госпожа Селихова.

В частности, на эту нестыковку указывает зампрокурора края Александр Бучман в своем постановлении. В документе указано, что в СУ СКР по Ростовской области были направлены материалы по факту неправомерных действий сотрудников СИЗО в связи с тем, что предприниматель Озеров пользовался телефоном. Однако копия процессуального решения в деле отсутствует. Кроме того, следствием должным образом не проверены показания российского представителя немецкой компании — госпожи Кунаевой, которая сообщила, что в августе 2016 года между ООО «Агрофирма “Колос”» и Hettich An- und Verkauf Import Export было заключено допсоглашение, согласно которому оплата товара должна была быть произведена в сентябре 2016 года, а товар поставлен в течение 250 рабочих дней после получения 100% оплаты. Однако до сих деньги на счет поставщика перечислены не в полном объеме.

Как ранее писал “Ъ”, следователь по этому уголовному делу Ислам Джамбаев был арестован вместе со своим общественным помощником Боташевым в июне текущего года. Последний был задержан при получении взятки. Сообщалось, что деньги ему передал родственник подследственного. По данным оперативников, следователь пообещал ей переквалифицировать обвинение ее сыну на менее тяжкий состав преступления.

В 2017 году Николай Озеров был осужден на восемь лет колонии за хищение кредитных средств Сбербанка и незаконные действия при банкротстве с ущербом на сумму более 3,5 млрд руб., в 2018 году он вышел по УДО и тут же снова был арестован сотрудниками ФСБ по новому обвинению. Сейчас он находится в СИЗО.

Андрей Ульченко, Краснодар