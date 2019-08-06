Убавили тепло

ПАО «Т Плюс» реализовало имущественный комплекс ТЭЦ-10, которая находится в Березниках в зоне провала грунта. Согласно условиям сделки, покупатель должен демонтировать объект и очистить площадку. С 2018 года город обеспечивается теплом от единственной ТЭЦ-2, на которой была проведена реконструкция. Городские власти выступают против демонтажа ТЭЦ-10. С этим не согласны в руководстве ПАО. Глава Березников Сергей Дьяков считает, что в городе должно быть два источника теплоснабжения. В «Т Плюс» настаивают, что продолжение эксплуатации близкой к провалу грунта ТЭЦ-10 опасно. Краевые власти также уверены в надежности теплоснабжения от одной станции.



Пермский филиал ПАО «Т Плюс» реализовал принадлежавший обществу имущественный комплекс Березниковской ТЭЦ-10. Торги состоялись 1 августа, на подписание договора отведено 20 дней. Нового владельца имущества в ПАО не раскрыли. Согласно аукционной документации, ТЭЦ продавалась при условии полного демонтажа, вывоза имущества, утилизации отходов и строительства здесь ограждения электросетевых активов, то есть как металлолом. Начальная цена с учетом НДС составляла 15,7 млн руб., шаг аукциона — 100 тыс. руб. По данным „Ъ-Прикамье“, интерес к лоту проявляли компании из Перми и Екатеринбурга.

ТЭЦ-10 введена в эксплуатацию в 1953 году. Она строилась для обеспечения энергией населения города и промышленных предприятий, в первую очередь калийного рудоуправления, расположенного в непосредственной близости от ТЭЦ. В июле 2007 года ученые дали прогноз, что в результате аварии и последовавшего провала почвы в зоне возможного проседания земной поверхности оказываются оборудование и коммуникации Березниковской ТЭЦ-10. В итоге в 2018 году она была выведена из схемы теплоснабжения города. Было также принято решение о ее демонтаже. Ранее в компании сообщали, что согласие на вывод ТЭЦ-10 из эксплуатации Минэнерго РФ дало еще в 2011 году. По новой схеме город должен получать тепло от недавно реконструированной ТЭЦ-2.

Торги по реализации ТЭЦ-10 были объявлены в июне 2019 года. По мнению местных властей, продажа ТЭЦ негативно скажется на жителях Березников. «Мы написали в минэнерго отрицательное заключение на решение по продаже ТЭЦ, так как считаем, что в городе должно быть два источника теплоснабжения»,— сообщил „Ъ-Прикамье“ глава Березников Сергей Дьяков.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Игорь Папков (представляет в парламенте Березники) считает, что при разработке конкурсной документации учитывалась экономическая целесообразность дальнейшей эксплуатации объекта и одновременно бе­зопасность ее работы. Он пояснил, что демонтаж ТЭЦ-10 может быть безопасен для теплоснабжения города, если на ТЭЦ-2 установили резервный котел или иное оборудование, которое обеспечит бесперебойную работу.

В ПАО «Т Плюс» настаивают, что продолжение эксплуатации ТЭЦ-10 опасно. «Близость Березниковской ТЭЦ-10 к провалу грунта исключает варианты дальнейшей эксплуатации объекта генерации и создает угрозу безопасности сотрудников станции. Тепловая нагрузка с ТЭЦ-10 переведена на ТЭЦ-2. Этому предшествовала подготовка, реализованная в 2017–2018 годах. Тогда были реконструированы тепловыводы ТЭЦ-2 и построены две насосные станции — ПН-1 и ПН-2 для регулировки гидравлических режимов при подаче тепла в квартиры. С осени 2018 года в Березниках применяется новая схема теплоснабжения, в которой основную нагрузку несет единственный источник — ТЭЦ-2 с двумя насосными станциями. Такой подход к теплоснабжению уже показал свою эффективность — в отопительном сезоне-2018/19 жители надежно обеспечивались отоплением и горячим водоснабжением»,— сообщили в компании.

Краевые власти также не видят опасности в демонтаже ТЭЦ-10. «Согласно действующей схеме теплоснабжения Березников, источником генерации тепла для жителей является ТЭЦ-2. Схема утверждена постановлением администрации Березниковского городского округа. При этом ТЭЦ-2 как источник генерации соответствует требованиям правил по надежности теплоснабжения, поскольку надежность теплоснабжения определяется не количеством ТЭЦ, а мощностью резервных котлов»,— пояснили в министерстве тарифного регулирования и энергетики. По данным ведомства, ТЭЦ-2 располагает шестью паровыми котлами, двумя водо­грейными котлами и двумя паровыми турбинами, работающими в теплофикационном цикле. «При несении максимальных тепловых нагрузок в резерве остаются три паровых котла. Водогрейные котлы находятся в отдельно расположенном здании котельной. От станции до потребителей сетевая вода направляется по двум независимым тепловыводам, состоящим суммарно из пяти трубопроводов. Таким образом, обеспечивается резервирование по первой категории на случай выхода из работы одного из трубопроводов»,— заключили в министерстве.

Юлия Сырова