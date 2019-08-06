«Диета-18» охладится на Софийской

Холдинг «Диета-18» купил бывший холодильный терминал ГК «Рубеж» на Софийской улице, 91, площадью 21,7 тыс. кв. м. Объект был заложен по кредиту в банке «Санкт-Петербург», и до недавнего времени его совладельцем был топ-менеджер кредитной организации Владимир Скляревский. По мнению аналитиков, речь идет об одной из крупнейших сделок на петербургском рынке индустриальной недвижимости в этом году.

Холдинг «Диета-18» стал владельцем ООО «Хладотерминал», которое контролирует компанию «Скиф-логистик», указано в системе «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru). Последней принадлежит крупнейший холодильный терминал Петербурга, расположенный на Софийской улице, 91, лит. Ц, следует из информации на ее сайте. До этого ООО «Хладотерминал» принадлежало старшему вице-президенту банка «Санкт-Петербург» Владимиру Скляревскому и его партнерам по УК «Фортис-Инвест» Михаилу Бакулеву и Владимиру Крутову. Собеседник на банковском рынке сообщил “Ъ”, что сделка по продаже складского комплекса была закрыта весной, в «СПАРК-Интерфакс» информация о смене собственников датируется апрелем. Представитель ГК «Диета-18» Игорь Бернштейн отказался от комментариев, в банке «Санкт-Петербург» не ответили на запрос “Ъ”. С господином Скляревским “Ъ” связаться не удалось.

В состав складского комплекса «Скиф-логистик» входят низкотемпературные площади, распределительный центр и офисные помещения. Он предназначен для хранения замороженных продуктов питания, его площадь составляет 21,7 тыс. кв. м. Изначально терминал принадлежал ООО «Рубеж-плюс регион» (управляющая компания некогда крупного петербургского импортера мяса — ГК «Рубеж»). Складские мощности были введены в 2009 году и рассчитаны на 40 тыс. тонн единовременного хранения. Строительство комплекса обошлось группе в $75 млн, проект финансировал банк «Санкт-Петербург». В 2010 году «Рубеж-плюс регион» передал свой складской комплекс с оборудованием ООО «Интермит» в счет погашения долга на 1,2 млрд рублей. Как сообщал “Ъ”, право требования этого долга «Интермиту» переуступил банк «Санкт-Петербург» (см. “Ъ” от 19.07.2010). Компания «Интермит» некоторое время принадлежала ООО «Скиф», совладельцем которого был господин Скляревский.

Источник “Ъ” на банковском рынке говорит, что при продаже объекта господин Скляревский и его партнеры действовали в интересах банка «Санкт-Петербург». «Формально банк расстался с активом, когда переуступил его другой компании, но, скорее всего, были договоренности, что при успешной реализации банк что-то получает»,— предполагает он.

Холодильный терминал — не единственный складской объект «Диеты-18». На сайте ООО «Мясная академия» (связано с холдингом) говорится, что у нее есть три склада — на Софийской улице, 6/2, улице Шкапина, 50, и 7-м Предпортовом проезде, 1А. Помимо этого, «Диета-18» владеет офисными площадями и «Торговым домом купца Яковлева», импортирует мясо и рыбу. Ранее компания также развивала розничную сеть «Диета-18» и выпускала колбасы и сосиски, но затем свернула эти направления бизнеса (см. “Ъ” от 19.03.2019). Владельцем холдинга на рынке называют гендиректора АО «Диета-18» Владимира Хренова.

По оценке директора департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анны Сигаловой, ГК «Диета-18» могла заплатить за объект от 800 млн до 1 млрд рублей. Переуступка долга могла произойти с дисконтом, но последующая продажа объекта — вполне рыночная сделка, отмечает собеседник “Ъ” в банковской сфере. Это крупнейшая сделка на складском рынке Петербурга в этом году, если не учитывать сегмент built-to-suit, сообщили в Knight. Frank St. Petersburg.

«Диета-18» занимается оптовыми поставками мясных и рыбных продуктов, поэтому холодильный склад, вероятно, будет использоваться ею в качестве распределительного центра, полагает партнер East Real Сергей Федоров. При этом холдинг вряд ли задействует под собственные нужды весь комплекс, замечает он. Учитывая сохраняющийся дефицит холодильных складов в Петербурге, часть площадей может быть быстро сдана в аренду, уверен эксперт. В первой половине 2019 года совокупный объем сделок по аренде и покупке складских помещений вырос в 1,7 раза и составил 160,7 тыс. кв. м, подсчитали в Colliers International. Лидером с точки зрения спроса на индустриальные площади стали торговые и дистрибуционные компании, на которые пришлось 56% от общего объема сделок.

Константин Куркин