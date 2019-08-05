Биткойны избежали ареста

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте организаторов биткойн-пирамиды и их помощников — сообщества Pro100Business. Фигурантам инкриминируется особо крупное мошенничество. Как ущерб фигурирует в уголовном деле, пока неизвестно, по предварительным оценкам экспертов, речь может идти о десятках тысяч вкладчиков, которые в общей сложности могли внести в пирамиду до полутора сотен миллионов долларов.

Cуд отказался заключать под стражу троих предполагаемых организаторов финансовой пирамиды Pro100Business Артема Юрзина, Евгения Лебедева и Ивана Колногорова. Их подозревают в организации преступного сообщества, которое различными мошенническими способами получало от российских граждан крупные суммы денег и присваивало их. Уголовное дело в отношении них было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Следователь обращался в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему было отказано»,— подтвердили в суде. После этого с подследственных взяли так называемые обязательства о явке к следователю, сообщил “Ъ” юрист Алексей Макаров (он занимается тематикой интернет-пирамид).

В материалах расследования речь идет о сообществе Pro100Business, известном также как AirBitClub — из-за сотрудничества с одноименной иностранной платформой, созданной гражданами Панамы, которых осудили в США за создание финансовой пирамиды. «Сообщество, якобы зарабатывающее на популяризации криптовалюты, создала группа из пяти человек. Они привлекали вкладчиков через интернет и посредством массовых мероприятий во многих российских городах. Мошенники продавали жертвам контракты на покупку криптовалюты. Но по факту они просто брали у них деньги, присваивали их, тратили на красивую жизнь. Жертвы мнимых криптовалютчиков оплачивали их квартиры, дорогие машины, путешествия и прочие атрибуты успешных людей»,— пояснил Алексей Макаров.

По его подсчетам, Pro100Business мог привлечь около 60 тыс. человек, которые вложили до $150 млн.

“Ъ” опросил некоторых участников проекта. «Деньги наличными или безналом переводили куратору, он оформлял личный кабинет и из своих "денег", которые уже находились в системе, покупал партнерский пакет. При входе в личный кабинет можно было увидеть состояние счета — в долларах и в биткойнах. Внутри системы можно делать переводы в долларах в личные кабинеты других пользователей. Но насколько они настоящие, неизвестно»,— сообщили собеседники “Ъ”.

Выводить средства, по их словам, можно было, отправив сумму в системе куратору, который затем возвращает ее реальными деньгами или через личный кабинет, однако последний способ не работает. Со временем вывод стал возможен только при привлечении в систему новых участников за счет их вложений, сказал участник проекта.

Источник “Ъ”, знакомый с господами Юрзиным, Лебедевым и Колногоровым, сообщил, что они покинули Pro100Business весной и «решили запустить свою независимую платформу». Речь идет о проекте STM.club — «экосистеме, объединяющей в себе восемь уникальных площадок, созданных для быстрого развития технологии блокчейн и распространения идеи "децентрализованного мира" в массы». Проект создан совместно с площадкой для обмена криптовалюты Streamity.

Связаться с самими фигурантами не удалось — на сообщения в соцсетях и меcсенджерах они не ответили. По словам господина Макарова, они вину не признают и «все отрицают».

Анна Лапина, Екатеринбург