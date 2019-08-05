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Врио ректора Северо-Кавказского федерального университета назначили Ирину Соловьеву

Временно исполняющей обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета назначили Ирину Соловьеву, сообщает пресс-служба вуза. Эту должность госпожа Соловьева будет занимать не более одного года до замещения должности ректора  в установленном порядке.

До назначения Ирина Соловьева занимала должность проректора по учебной работе СКФУ. Она работает в системе высшего образования 25 лет, является кандидатом экономических наук и имеет почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

По данным Newstraсker, ректор СКФУ Алина Левитская ушла в отставку в связи с истечением срока контракта и выходом на пенсию.

Дарья Голякова


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