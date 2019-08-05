Правительство введет госнадзор за туроператорами

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил положение о госнадзоре за деятельностью туроператоров и объединений туроператоров в сфере выездного туризма. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, надзор будет осуществлять Минэкономики.

В течение шести месяцев министерство должно утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, выдвинутых туроператорам. Минэкономики также необходимо согласовать порядок оформления и содержания заданий сотрудникам ведомства, которые будут проводить проверочные мероприятия. В частности, они будут наблюдать за соблюдением обязательных требований при размещении туроператорами сведений в интернете и СМИ, а также анализировать предоставляемую туроператорами информацию об их деятельности.

«Предметом государственного надзора является соблюдение туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма требований, установленных федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ в сфере туристской деятельности»,— говорится в постановлении.

Напомним, в период 2019–2027 годов Минэкономики, Росстат и Ростуризм планируют провести комплекс мер, нацеленных на изменение методики подсчета турпотока и доходов от отрасли. Власти рассчитывают актуализировать методику подсчета внутренних, выездных и въездных поездок, долю туризма в ВВП страны, внедрить в законодательство понятие «туристический поток», проанализировать деятельность домохозяйств, оказывающих туруслуги, и внедрить методику обследования туристов на транспортных узлах.

Подробности — в публикации “Ъ” «Сотовых операторов ставят на турпоток».