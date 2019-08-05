Омску покажут класс

В Омске планируется к 2023 году построить гостиницу одного из брендов Hilton — Сurio. Проект реализуют местные предприниматели Геннадий и Илья Фридманы, которые приобрели франшизу международной сети отелей. Объем инвестиций предварительно оценивается в 450 млн руб. Гостиница разместится в здании 1957 года постройки. Это будет второй отель категории четыре звезды в Омске. Ранее заявлялось два подобных проекта, но один («Л-финанс») пока на стадии согласования, а инвесторы второго — компания «Новые проекты» — теперь рассматривает возможность завести свой проект под конкурирующий бренд и ждет господдержки.

Омские предприниматели Геннадий и Ильей Фридман приобрели франшизу брендовой линейки Hilton - Сurio. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил Геннадий Фридман. Назвать условия, на которых приобретена франшиза и на какой срок заключен договор он отказался. Строить отель Сurio под названием «Fifty/Sixty» или «50/60» будет ООО «Компания «Топ лайн» семьи Фридманов. Под будущую гостиницу в апреле 2019 года бизнесменами было приобретено пятиэтажное здание в центре города по ул. Щербанева, 20. Здание, принадлежавшее «Облпотребсоюзу», было построено в 1957 году, оно выставлялось на торги за 166 млн руб., но сумма сделки не разглашается.

Гостиница класса четыре звезды будет рассчитана на 116 номеров и по плану должна открыться к 2023 году, когда в Омске пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею. Архитектурный проект отеля, разработанный бюро «Квадрат», был представлен СМИ на прошлой неделе. По информации регионального минэкономики, объем инвестиций в проект предварительно составит 450 млн руб. «Пока окончательной сметы нет. Сейчас заканчивается проектирование, только что согласовали проект с брендом»,— сказал “Ъ” Геннадий Фридман.

Всего в Омске 99 отелей и гостиничных комплексов, однако лишь одна имеет класс четыре звезды — гостиница «Маяк» (132 номера), десять — уровня трех звезд.

В июне на Петербургском экономическом форуме губернатор Омской области Александр Бурков и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений стало строительство четырехзвездочного отеля. «В Омске есть номерной фонд в 1,3 тыс. номеров, но, с другой стороны, этого не хватает. Мы обязаны иметь четырехзвездочную гостиницу по всем условиям международной хоккейной федерации. Поэтому для нас вопрос строительства такой гостиницы тоже очень важен»,— говорил губернатор. Представители финансовой корпорации в июле побывали в городе с деловым визитом и взяли паузу, чтобы принять окончательное решение, уточнили “Ъ” в облправительстве.

Ранее о планах построить в Омске на проспекте Мира четырехзвездочный отель Hilton заявляло омское «Л-финанс», контролируемое московской компанией «ДС-менеджмент». Сейчас, как уточнили в облправительстве, проект находится на стадии согласования документации. Открытие формата Curio а Collection by Hilton не решит кардинально проблему по увеличению туристических потоков в Омской области, считает гендиректор «Л-финанс» Олег Бакун: «Омск испытывает большой дефицит комфортных и безопасных мест размещения, которые предлагают сетевые операторы». Он сообщил, что планы компании по открытию Doubletree by Hilton на 192 номера не изменились. «Мы планировали начать строительство отеля в марте этого года, но, к сожалению, столкнулись с трудностями, решение которых находится в компетенции омских властей. Надеемся, что административные барьеры будут сняты и весной 2020 года начнется строительство отеля»,— сказал он.

Другой проект планировало реализовать на территории бывшей обувной фабрики «Луч» в центре города омское ООО «Новые проекты». Компания связана с директором по стратегическому развитию ООО «Основа холдинг» Игорем Антропенко. «Мы с нетерпением ждем появления региональной программы по поддержке проектов в сфере гостиничного бизнеса, тогда вернется к теме строительства отеля»,— уточнил он «Ъ». По словам господина Антропенко, если проект отеля брендовой линейки Hilton будет реализован семьей Фридман, это снизит вероятность сотрудничества его компании со всемирно известным брендом. Он не исключил, что «Новые проекты» рассмотрят вариант покупки франшизы конкурирующего гостиничного бренда.

Заместитель директора гостиницы «Иртыш» Алексей Саяпин считает, что появление нового игрока всколыхнет рынок гостиничных услуг в регионе. «Пока сложно прогнозировать, насколько номерной фонд нового отеля будет востребован. Его неоспоримое преимущество — расположение в центре города. Это плюс для тех клиентов, кто хочет находиться в гуще событий, но ведь определенной части гостей нужны тишина и спокойствие. Спрос на услуги отеля во многом будет зависеть от того, насколько инвестору удастся выстроить инфраструктуру внутри здания и снаружи»,— считает Алексей Саяпин. Участники рынка оценивают сроки окупаемости проекта омского Сurio в 7-9 лет.

Виктория Стрельникова, Омск