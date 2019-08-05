Начался суд над обвиняемыми в гибели соликамских шахтеров

Сегодня в Соликамском суде начинается рассмотрение уголовного дела по факту гибели горняков при пожаре в строящемся стволе шахты в Соликамске. Вести процесс будет судья Юрий Анфалов. Обвиняемыми по уголовному делу проходят горный инженер Святослав Седов и сотрудники ФГУП «Управление строительства №30» Андрей Купряшкин, Игорь Чукаев, Максим Канищев и Андрей Артюхин. По версии следствия, они нарушили требования промышленной безопасности при работах на опасных производственных объектах, что повлекло смерть двух или более лиц. В частности, допустили проведение сварочных работ, в результате которых и вспыхнул пожар.

Пожар на строящемся четвертом стволе рудника СКРУ-3 произошел 22 декабря 2018 года. Девять рабочих оказались заблокированными в шахте, их тела удалось обнаружить 23 декабря. Позже экспертиза установила, что возгорание произошло, вероятнее всего, от попадания раскаленных частиц металла на вспененный и затвердевший материал податливого слоя крепления ствола при производстве несанкционированных огневых работ. Огонь поддерживался за счет горючего материала опалубки (доски, брус), не обработанного противопожарным составом в соответствии с требованиями.