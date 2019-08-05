Япония выразила протест России из-за учений на острове Кунашир

Япония выразила протест из-за запланированных Россией учебных стрельб в районе острова Кунашир, входящего в состав Курильской гряды. Недовольство японской стороны выразил на пресс-конференции генсек Кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По данным агентства «Киодо», Москва уведомила Токио, что проведет учения с 5 по 10 августа. В ответ на это японское правительство по дипломатическим каналам направило России протест.

«Это (запланированные учения.— “Ъ”) связано с наращиванием российского вооруженного присутствия на четырех северных островах и является неприемлемым»,— заявил представитель японского правительства.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Мирный договор стороны до сих пор не подписали.

О разных представлениях Москвы и Токио о мирном договоре читайте в материале “Ъ” «Пограничная проблема превратилась в постраничную».