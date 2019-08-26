Первый раз в школу

Один из самых популярных запросов в Сети — перенесут ли в этом году 1 сентября, которое выпадает на воскресенье, на другой день? Похоже, перенесут, но разве это важно? У даты прочные традиции, а с 1984 года 1 сентября стало еще и общегосударственным праздником (в этом году, стало быть, у Дня знаний — юбилей). При этом мало кто в курсе, что всей страной дружно идти в школу в первый осенний день мы начали не так уж давно — в 1932-м, после принятия сталинской директивы, которая упорядочила царившую прежде вольницу (школы назначали удобный день сами, а на селе и вовсе открывали двери уже после сбора урожая — до этого все ученики были просто в поле).

Впрочем, совсем скоро все может перемениться: образование становится сетевым, а школа — виртуальной. О новом буме, который лишает школу школьников, читайте в статье «Ученики он-лайн».