Программную статью для журнала написал член Академии архитектуры СССР Л.В. Руднев. «Архитектуру жилого дома нельзя рассматривать оторванно от всего ансамбля города,— постулировал автор, предвосхищая, по сути, принципы современной урбанистики.— Она включает в себя и благоустройство квартала, и организацию уличного транспорта, и создание сети культурно-бытовых учреждений». «Большинство магазинов у нас расположены в нижних этажах жилых зданий, и это диктует их габариты: ширина не может превышать 12 метров, этой площади, конечно, недостаточно, в результате постоянная толчея,— отмечалось в статье.— При размещении в отдельных зданиях торговые помещения можно проектировать более удобно, а первые этажи жилых домов тогда освободятся для жилья, яслей, детских садов». Автор представлял советский город будущего «садом, в котором стоят здания простой и жизнерадостной архитектуры», а вокруг — отделяющие их от шоссе «зеленые массивы и водные пространства».

Особое внимание академик уделил интерьеру образцового советского жилья: «Если квартира будет принадлежать одной семье, передняя может сообщаться с комнатами раздвижными стеклянными дверями и использоваться как дополнительная площадь. Кабинет размещается ближе к входу, рядом со спальней — ванная, а со столовой — кухня. В коридорах — встроенные шкафы, а над ними — антресоли для вещей. Мусоропровод вынесен из квартиры. Ванна снабжена керамическими приборами для мыла, мочалки, щеток, стаканом. Есть здесь горячие регистры для сушки полотенец и зеркала, и, что самое важное, сюда круглосуточно подается горячая вода!» «Советские архитекторы обязаны все свои творческие силы отдать созданию наиболее совершенных проектов жилого дома,— заключал академик.— Наши дома "доживут" до коммунизма, поэтому в них должно быть уютно, много тепла, света, красоты — всего того, что приносит радость людям».