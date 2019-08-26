День российского кино (27) в Красноярске отметят открытым показом документальных фильмов, в Севастополе — выставкой советского киноплаката, в Петербурге — премьерой мультфильма, созданного детьми, в Норильске — «Кинолужайкой» с мастер-классами. А в Москве пройдет VIII фестиваль отечественного кино «Будем жить» — в этом году он приурочен не только ко Дню российского кино, но и к Году театра.

День дальнобойщика — праздник пока неофициальный, но «дальнобои» отмечают его ежегодно каждую последнюю субботу августа (31). Кстати, в России собираются менять систему штрафов для дальнобойщиков. В Госдуму внесен соответствующий законопроект, согласно которому штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта обязаны будут платить только собственники этих машин.

День ветеринарного работника — профессиональный праздник работников ветеринарии, который отмечается в России 31 августа. Переход ветеринарии из области народной медицины в разряд государственной службы произошел в нашей стране в XVIII веке — Петр I называл ветеринарию «доброй коновальной наукой». А в 1794 году была опубликована статья «О пользе учреждения в России скотоврачебных училищ».

Международная ночь летучих мышей — 31 августа. Цель этого природоохранного праздника — привлечь внимание к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы о них. Рукокрылые являются уникальным отрядом млекопитающих: они единственные в этом классе способны к настоящему полету. В рунете можно найти ежегодный журнал Комиссии по рукокрылым Териологического общества при РАН — «Plecotus et al».

Начало листопада — со дня Михея-Тиховея (27). Если на Михея полетят журавли, в середине сентября жди мороза, если же нет — жди поздней зимы. Тихий ветер в этот день — к ясной осени, буря — к ненастному сентябрю. С Успенья (28) солнце засыпает. Начинается молодое бабье лето: с Успенья по Семен день (14 сентября). «Успение провожай, осень встречай». На третий Спас (29) примечают отлет птиц.