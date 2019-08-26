Осторожно: дикпик

Наталья Радулова

«Познакомимся» — то ли приказал, то ли спросил вдруг какой-то гражданин в Контакте. Я и отвечать не стала — не люблю хамов, игнорирующих знаки препинания. «Тогда на мой»,— снова выскочило окошко с загадочным сообщением. И тут же пришла фотография мужского полового органа.

Дикпик от английского «dick pic» переводится как «фото пениса». Мужчины во всех странах отправляют такие снимки знакомым и незнакомым женщинам. Без повода и без спроса. Британское агентство исследования общественного мнения YouGov опросило четыре тысячи человек и выяснило, что около 40 процентов женщин в возрасте от 18 до 36 лет когда-либо получали дикпики, о которых никого не просили. В России подобных исследований не проводилось, но, думаю, у нас жертв не меньше. Если у россиянки есть мессенджер или аккаунт в соцсетях, она почти наверняка сталкивалась с этим отвратительным явлением. «Не надо слать мне фотки своих пипирок!»— пишут вместо приветствия наши девушки на своих страничках на сайтах знакомств. Некоторые — большими буквами, вот до чего их достали.

«Идиоты», «больные», «придурки» — такими словами характеризуют они незнакомцев, которые заваливают их интимными фото. «Кроме злости и отвращения я ничего не испытываю,— признается Анна, одна из тех, кто откликнулся на мой сетевой призыв рассказать о своем отношении к дикпикерам.— То, что они делают, — это как насилие. Если б их сажали за такие вещи, мир бы стал намного чище».

Если б их сажали, в России существенно увеличилось бы количество заключенных в мужских колониях. Но Анна права — нежелательные дикпики можно отнести к форме сексуального насилия. Так считает и Флора Освальд из Университета Пенсильвании, и ее канадские коллеги-психологи из Университета Британской Колумбии и Политехнического университета Квантлена, которые недавно провели исследование на эту тему и выяснили, что половина респондентов-мужчин отправляла фотографии члена без согласия получательниц.

Эти парни всерьез убеждены, что их картинки возбуждают женщин! Треть сделали это «в надежде на то, что женщина захочет заняться сексом», а половина — «в надежде получить в ответ такое же фото». Кто-то гордится своим мужским достоинством, кого-то заводит интернет-эксгибиционизм, а кто-то ждет ободряющих комплиментов вроде «Ого, какой большой!». И что самое странное: все эти респонденты от 16 до 75 лет считают происходящее «нормальным флиртом» и верят, что «при отправке достаточного количества фотографий в конечном итоге кто-нибудь отреагирует положительно». В Канаде и США, что, тоже в ходу анекдоты про поручика Ржевского?

Я, кстати, так и не нашла ни одну женщину, которая бы реагировала на такое положительно, — и исследователи не нашли. «Это мерзко», «Даже операция на открытом сердце выглядит более приятно», «Я хочу уничтожить тех, кто мне такое присылает, хотя могу только писать на них жалобы в техподдержку», «Мне хочется после таких снимков продезинфицировать экран моего смартфона»,— признаются девушки, которых я опросила. Но мужчины веры не теряют, ждут ту единственную, которая поймет и оценит.

Правда, если верить исследованиям, около 7 процентов отправителей дикпиков просто хотят разозлить своего адресата. Они наказывают барышень за слишком феминистические заявления или, к примеру, за отказ познакомиться. Так что теперь после каждого нежданного «Познакомимся» я сразу заношу адресата в черный список. На всякий случай.