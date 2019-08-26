Неврология

Смартфон против интеллекта

Привычка получать информацию от электронных носителей может сослужить плохую службу, предупреждают ученые из Университета Пенсильвании (США).

Согласно их исследованию, любители гаджетов хуже понимают научные тексты.

Исследователи изучили полсотни добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, предложив им для чтения несколько научных материалов по самым разным темам: математика, астрономия, электричество, окружающая среда. И одновременно сделали МРТ мозга. Оказалось, что люди, которые активно использовали гаджеты в течение дня, имели более низкую активность в тех зонах головного мозга, которые связаны с обработкой сложной информации и вниманием. «Возможно, электронные устройства стимулируют определенные зоны мозга, обходя другие и таким образом ослабляя их работу,— предполагает соавтор исследования Пинг Ли.– Злоупотребление планшетами и смартфонами может потенциально изменить способ обработки информации нашим мозгом».

Психология

Придумать воспоминания

Фейковые новости формируют ложные воспоминания, уверены исследователи из Университетского колледжа Корка (Ирландия). К такому выводу они пришли по результатам исследования накануне референдума в Ирландии о легализации абортов. Узнав мнение по этому вопросу каждого из более чем 3 тысяч избирателей, ученые предложили им несколько новостных репортажей на эту тему, два из которых были выдуманными и каким-то образом порочили участников этой кампании. Почти половина участников эксперимента дополнила фейковые новости богатыми подробностями, о которых «вспомнили» в ходе опроса. Более того, оказалось, что сторонники легализации абортов чаще всего вспоминали фейковые нелицеприятные новости о своих идеологических противниках. У тех, в свою очередь, были такие же «воспоминания» о сторонниках легализации абортов.

Трансплантология

Идут на прорыв

В течение трех лет британские ученые планируют пересадить человеку свиное сердце. А почку свиньи хирург-трансплантолог Теренс Инглиш (он первым в Великобритании провел успешную пересадку сердца) планирует пересадить одному из своих пациентов уже сейчас — до конца 2019-го. Почка свиньи имеет почти такой же размер, как и у человека, а потому считается пригодной для трансплантации. В ходе подготовки к операции удалось выявить и гены, которые следует удалить для успешной трансплантации человеку. Это позволит снизить риск отторжения. Проведены также исследования на обезьянах, в ходе которых ученые проверили жизнеспособность трансплантируемых органов после внесения изменений в геном. Сам Теренс Инглиш настроен оптимистично. «Если сработает с почкой, значит, получится и с пересадкой свиного сердца»,— говорит он.

Физиология

Клетки боли

Механизм, который запускает болевые ощущения, выявили ученые из Каролинского института (Швеция). Его приводят в действие вспомогательные клетки нервной ткани (шванновские клетки) и их отростки. Вместе они образуют своеобразный орган, который может чувствовать болезненные уколы или удары. Свою версию исследователи проверили на генно-модифицированных мышах, у которых только шванновские клетки реагировали на свет. Под его воздействием грызуны испытывали боль и отдергивали лапы. Но стоило эти рецепторы отключить, как мыши переставали реагировать на свет. «Чтобы испытывать боль, необязательно стимулировать нервные окончания, достаточно воздействовать на шванновские клетки,— говорит соавтор исследования Патрик Эрнфорс.— Наше открытие может стать ключом к новой терапии против хронической боли».

Диетология

Яблоки от рака

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Новое средство для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний предложили ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия). Проанализировав результаты исследования своих коллег из Дании, которые больше 20 лет изучали рацион датчан, австралийские ученые вывели закономерность: реже всего болезни сердца и рак встречались у людей, в больших количествах употреблявших продукты, богатые флавоноидами. Эти вещества содержатся в чае, яблоках, апельсинах, чернике и брокколи. Такую формулу ежедневного рациона вывели австралийские исследователи. «Диета полезна людям, которые много курят, и любителям выпить,— уточняет соавтор исследования Никола Бондонн.— С помощью этих продуктов можно снизить риск заболеваний, но, чтобы полностью нивелировать его, придется бросить курить и выпивать».

Цифра

Трудно ли купить лекарство?

Несмотря на то что аптечных киосков немало, а их ассортимент выглядит достаточно разнообразным, почти половина россиян испытывают трудности с приобретением лекарственных препаратов. Речь идет не только о льготниках. На трудности в приобретении лекарств жалуются и те респонденты, которым не требуется выписывать льготный рецепт. Вот как выглядят основные проблемы, связанные с покупкой лекарств (возможны несколько ответов):

Генетика

Закрутили ДНК

Фото: DigitalVision / Getty Images

Функциональную трехмерную модель ДНК человека создала международная группа ученых из Балтийского федерального университета им. Канта (Россия) и Центра интегративной генетики университета в Лозанне (Швейцария). Исследователям удалось всю молекулу ДНК, длина которой в вытянутом состоянии около 2 метров, скрутить таким образом, как она расположена в клетке. Благодаря модели стало понятнее, как в целом работает геном. Например, благодаря петлям, в которые закручена молекула ДНК, некоторые гены оказываются рядом и регулируют друг друга. А выпадение петли может приводить к различным патологиям. По мнению ученых, созданная модель позволит вывести диагностику генетических заболеваний на новый уровень.