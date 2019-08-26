Суперкрупным планом

На прошлой неделе, 19 августа, отмечался Всемирный день фотографии, причем юбилейный: именно в этот день 180 лет назад публике был представлен прототип фотографии — дагерротип. Первые изображения делались на посеребренных медных пластинах и требовали серьезных технических знаний, но затем фотография стремительно «двинулась в народ» и стала доступной и быстрой в наш цифровой век. Сегодня можно фотографировать в космосе и под водой, редактировать и печатать изображения на любой поверхности. А на многочисленных конкурсах фотографов любители успешно конкурируют с профессионалами. Фотография нашла применение едва ли не во всех сферах нашей жизни, в том числе и в науке и медицине, где проводятся свои фотоконкурсы. Так, например, на недавнем конкурсе Британского фонда по борьбе с сердечными заболеваниями были представлены кадры, которые мы публикуем. Изображения напоминают абстрактное искусство, но в действительности это запечатленные исследователями моноциты, инкапсулированные в бурые водоросли; гладкомышечные клетки, окружающие кровеносные сосуды; металлический сердечный клапан; перициты (особые виды клеток в мелких кровеносных сосудах); внутренняя структура сгустка крови; разные клетки мозжечка; сеть кровеносных сосудов после сердечного приступа; клетки сердечной мышцы, полученные из стволовых клеток; сердце мышиного эмбриона. О том, что такое станет возможным, 180 лет назад никто и мечтать не мог