Четыре из пяти

Минтруд по поручению Дмитрия Медведева должен до 30 сентября проанализировать перспективы введения в России 4-дневной рабочей недели. Блогеры новацией озадачены.

Правильная идея

Дарья Freya :«Сокращение рабочей недели — шаг правильный. Я давно уже заметила, что в моем подмосковном городе пятничная пробка начинается уже чуть ли не в два часа дня. И вот я думаю: народ просто забивает на половину рабочего дня в пятницу и уже после обеда валит на дачи? Или же на тех трех заводах, на которых держится город, рабочий день в пятницу сокращен?»

Это фантазии

Владимир Зима : «Сейчас задействуют толпу аналитиков в правительстве, Минтруде и т.д., а когда все это дойдет до реального рассмотрения дела, то сольется, потому что 4-дневная рабочая неделя для бюджета невыносима».

Быстрее и эффективнее

Marat Talin : «4-дневная рабочая неделя — не про "получать столько же, но работать меньше", а про "делать столько же за меньшее время"».

Что повышаем?

Юра Чернов : «И что экономика страны, повысится от этого? Или просто кто с деньгами, плодотворно проведут время выходных? Когда будете поднимать благосостояние народа? Вот важный вопрос».

Что за чем?

Скитяев Владимир : «Сначала поднять пенсионный возраст, а потом снизить рабочую неделю — это шизофрения».

Специально для дам

Анна Правдик : «Ну не знаю, я б для женщин ввела четырехдневку. Или полдня рабочие. При сохранении заработной платы. А то, понимаешь, работай работу, работай по дому, всех покорми, детьми позанимайся и еще красивой надо быть».

Блоги читала Светлана Сухова

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Цифра

50% опрошенных

смогли назвать в правильном порядке цвета на российском флаге. Это показал опрос ВЦИОМ. Верно назвали сами цвета 87%. 73% смогли ответить, что изображено на гербе страны,— всем остальным напомним: речь о двуглавом орле. Первые слова государственного гимна припомнили 17%. При этом более чем 60% испытывают гордость при виде (звуках) государственных символов.

Источник: «Газета.ру»

7 млрд рублей

в такую сумму оценил экономический ущерб от лесных пожаров врио главы Рослесхоза Михаил Клинов. Речь не только о летних пожарах, подсчитывались потери с самого начала 2019 года. Цифра эта приблизительная, ведь для ее уточнения необходимо «обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины»,— сказал Клинов.

Источник: ТАСС

168 млн лет

таков возраст динозавра, останки которого обнаружили палеонтологи в Марокко. Это самый древний из известных ученым представителей стегозавров (позднеюрских травоядных динозавров). Группа ученых, которой руководит палеонтолог Сюзанна Майдмент, назвала новый вид стегозавра Adratiklit boulahfa, что в переводе с берберского языка означает «горная ящерица».

Источник: «РИА Новости»

Настроение

Досуг молодежи

Каждый пятый россиянин играет в видеоигры — от простых головоломок на смартфоне до многопользовательских стратегий. Еще треть призналась, что играла раньше, но теперь завязала. Половина заявила, что никогда не играла в видеоигры. Больше всего доля играющих, что ожидаемо, среди молодых россиян (40% в возрасте 18–24 лет, 25% — 25–34 лет), доля игроков среди 60-летних и старше — 11%. Четверть играющих россиян посвящает этому занятию каждый день, почти половина играет несколько раз в неделю, остальные и того реже. В среднем на видеоигры тратится 5 часов в неделю — это по времени, а по деньгам — без малого тысяча рублей в месяц.

Источник: ВЦИОМ