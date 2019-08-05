7,868 триллиона рублей, или $124 млрд, составил на 1 августа объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил Минфин. Показатель за месяц вырос более чем вдвое с 3,763 трлн руб. ($60 млрд) из-за зачисления в ФНБ валюты, приобретенной за счет дополнительных нефтегазовых доходов 2018 года: $30,2 млрд, €25,7 млрд и £5,1 млрд. В итоге на 1 августа 2019 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,24 трлн руб. ($98,5 млрд), или 5,7% ВВП. Бюджетный кодекс позволяет инвестировать средства ФНБ при достижении ими объема 7% ВВП (о взглядах властей на эти расходы см. “Ъ” от 25 июля).