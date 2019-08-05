Раз — и караоке

Странно это признавать, но самым мощным, и светским тоже, мероприятием минувшей недели стали субботние гуляния с задержаниями. Городские власти посчитали, что матча «Спартак»—«Динамо», пикника «Афиши» и вообще каникул недостаточно, чтобы отвлечь москвичей от митингов, и устроили еще и фестиваль «Шашлык Live» в парке Горького. Также отмечу начало фестиваля-путешествия «Человек мира» в Санкт-Петербурге и дружеский футбольный матч Philipp Plein Cup в Монте-Карло: каждое из этих событий — результат воли конкретных частных, можно сказать, лиц.

От лица светской, хотя сами они точно считают, что гражданской общественности на московские бульвары в субботу вышли, среди прочих, Максим Виторган, Артемий Троицкий, Александр Паль и Михаил Ефремов с артистической импровизацией. Он активно вступал в диалог с сотрудниками ОМОНа: «Поймите, мужики, вы — наши, а мы — ваши!» Те в ответ интересовались, чего это он. Господин Ефремов списывал активность на собственное пьянство, но, похоже, лукавил. Тем временем выход господина Виторгана спровоцировал очередные протуберанцы в отношениях бывшей жены господина Виторгана Ксении Собчак с ее бывшей подругой Тиной Канделаки. Госпожа Канделаки сообщила, что господин Виторган «ловил праздничное настроение в хороводе милиционеров», на что госпожа Собчак у себя в соцсетях многословно упрекнула ее в отсутствии совести и добавила, что гордится отцом своего ребенка. Не пришли, но высказались или отписались: Юрий Дудь, Владимир Познер, Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face, и Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC. Казалось бы, все это, особенно схватка Ксении Собчак и Тины Канделаки, выглядит не очень серьезно, особенно на фоне час от часу растущих цифр о числе задержанных. Однако посты популярных блогеров, которые все как один в холодный дождливый день пошли в парк Горького, а попали на фестиваль «Шашлык Live», смотрелись совсем уж натужно. То есть скоропалительно замаринованный фестиваль и так выглядел не очень прилично: почти одновременно с опубликованной программой фестиваля появились сообщения о неучастии в событии некоторых из заявленных в нем артистов, например, Евгения Федорова и Алексея Кортнева. И тут пошли авторские, но структурно идентичные сообщения о том, как чудесно, когда есть парк, шашлыки и русский рок, от предполагаемых лидеров мнений среди молодежи. И сами они тоже пошли: целая стайка делала селфи на фоне сцены и шашлыков.

В это же время в Санкт-Петербурге на лугу у Русского музея музыкально-пластическим перформансом «Симфония мира» открылся фестиваль «Человек мира». Уже на этой неделе он продолжится перформансом «Пробка мира» у стен Новой Третьяковки. Там соберутся ретроавтомобили и молодые актеры, которые разыграют примерно все возможные ситуации развития отношений между людьми в пробках. Затем от Москвы до Владимира проследует «Состав мира» — натурально поезд из 13 вагонов, в каждом из которых свое действие: где-то поэтический баттл, где-то застолье, где-то что-то плохо поддающееся описанию, а потом вдруг раз — и караоке. Сменять реальности пассажиры смогут, переходя из вагона в вагон. Дальше будет лес с героями русских сказок, ночь на сеновале, сплав по реке и в финале выступление хора у храма Покрова на Нерли. Звучит нервирующе, но аналогичное мероприятие под управлением его идеолога Андрея Попова и под присмотром гендиректора ОНЭКСИМа Дмитрия Разумова уже имело место в прошлом году. Пока что в Петербурге «Симфонией мира» заинтересовались около тысячи человек.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”