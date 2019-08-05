«Р-фарм» теснит иностранцев

Один из крупнейших операторов госзаказа — «Р-фарм» Алексея Репика расширяет свою линейку аналогов иностранных лекарств. Компания разработала собственный вариант дорогостоящего анестетика «Севоран», выпускаемого американской AbbVie на мощностях «Р-фарм» в Ярославле. Проект может быть частью соглашения компании с зарубежными производителями, которые выводят свои лекарства с российского рынка взамен на роялти от продаж аналогов.

АО «Р-фарм» зарегистрировало аналог ингаляционного анестетика «Севофлуран» с одноименным международным непатентованным наименованием (МНН). Соответствующая информация содержится в госреестре лекарственных средств. Из него следует, что все стадии производства препарата будут вестись на заводе компании в Ярославле. По данным госреестра, на этой же площадке производится вторичная упаковка и оригинального препарата севофлуран — «Севоран», который принадлежит американской AbbVie. По данным DSM Group, продажи «Севорана» в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе—июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб.

В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла «Севорана» на мощностях «Р-фарм». Проект находится в стадии реализации, сообщили “Ъ” в «Р-фарм». По словам представителя компании, в конце августа планируется подача заявки в Минздрав на добавление новой производственной площадки в регистрационном удостоверении препарата. В AbbVie говорят, что вывести на рынок произведенный в РФ по полному циклу «Севоран» планируется в начале 2020 года.

«Р-фарм» выпускает онкологические, гематологические, противовирусные и другие препараты, субстанции и медизделия на пяти предприятиях в России и одном в Германии. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году АО «Р-фарм» получило 57,7 млрд руб. выручки и 5,2 млрд руб. чистой прибыли. Основной владелец — Алексей Репик.

В «Р-фарм» угрозы конфликта интересов в связи с производством собственного аналога севофлурана на той же площадке, где выпускается оригинальный препарат, не видят. Однако гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что появление в России дешевых дженериков ставит под угрозу продажи дорогостоящего «Севорана». По данным госреестра лекарственных средств, помимо «Р-фарм» аналоги севофлурана регистрировали российские «Виал» и «Медисорб», а также американская Baxter Healthcare. Стоимость упаковки севофлурана Baxter из шести флаконов — 46,5 тыс. руб., то есть 7,75 тыс. руб. за флакон. «Севоран» продается по 8,1 тыс. за флакон. Российские дженерики доступны по 6,5 тыс. руб. за флакон объемом 250 мл.

«Р-фарм» уже регистрировала аналоги препаратов, параллельно выпуская на своих же мощностях оригиналы. В случае антиретровирусного препарата с МНН атазанавир «Атазанавир-ТЛ» это привело к тому, что владелец оригинального лекарства «Реатаз» американская Bristol-Myers Squibb в начале 2019 года сообщила о прекращении его продаж в России. В компании решение объясняли потерей госзаказов на поставку «Реатаза» в связи с появлением аналогов.

Однако с «Севофлураном», по мнению господина Шуляка, ситуация иная и «Р-фарм» разработал и вывел на рынок препарат по договоренности с AbbVie. Эксперт допускает, что американской компании удобнее отказаться от продаж «Севорана» в России взамен на роялти от «Р-фарм» за продажи аналога, не уступающего по качеству оригинальному лекарству. В таком случае иностранной компании не придется тратиться на продвижение препарата, а его потребление за счет более низкой, чем у конкурентов, цены не сократится, поясняет Сергей Шуляк. Близкий к AbbVie источник “Ъ” также считает, что компании планируют работать по похожей схеме. Впрочем, в самом «Р-фарм» заверили “Ъ”, что таких договоренностей стороны не заключали.

Мария Котова