Без междоусобиц

Строительная отрасль является одним из самых высококонкурентных сегментов экономики — свой продукт потребителю предлагают сотни компаний. А значительная часть потребителей на этом рынке покупку делает всего раз в жизни. В общем, есть за что бороться и пики ломать.

Как ни удивительно, работая в столь непростых условиях, застройщики остаются достаточно сплоченным сообществом. По крайней мере, по очень многим вопросам девелоперы выступают консолидированно, не погрязая в междоусобных конфликтах и не оглядываясь на свои личные симпатии или антипатии. Казалось бы, чему удивляться, девиз «ничего личного — только бизнес» выдуман давно. Однако подобная картина типична далеко не для всякой отрасли: в городе есть сопоставимые по оборотам сегменты экономики, где руководители компаний не способны договориться даже о том, чтобы сесть вместе в одном президиуме на проходном мероприятии. В экономике полно отраслей, где руководители строят интриги, с увлечением бросаются в подковерные игры, создают и разрушают союзы, чтобы «дружить против». Недавно мне пришлось побывать на мероприятии, где собрались руководители картинных галерей: они умудрились быстро перейти от обсуждения проблем отрасли к достаточно агрессивному выяснению того, кто из них лучше понимает искусство, хотя уж какая вроде бы конкуренция может быть между картинными галереями.

Проблемы и междоусобицы часто возникают на почве праздности. Вряд ли руководитель, перед которым стоит серьезная и трудноразрешимая задача, станет тратить свои нервы и эмоции на то, чтобы подстроить неприятности конкуренту лишь затем, чтобы получить от этого моральное удовлетворение. В строительной отрасли проблемы не прекращаются третье десятилетие подряд, а последние три года за нее особенно рьяно взялись власти, постоянно совершенствуя систему.

И удастся ли нынешнему поколению руководителей стройфирм дожить до такой скучной жизни, что захочется строить козни конкурентам не из экономического интереса, а из морального,— неизвестно. Но, может, это и хорошо.

Валерий Грибанов, редактор business guide «Строитель»