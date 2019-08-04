В дагестанском селе найдены 9 самодельных бомб

В селе Гимры Республики Дагестан сотрудники регионального управления ФСБ и МВД нашли девять самодельных взрывных устройств общим весом в 90 кг в тротиловом эквиваленте, сообщили информагентства.

Самодельные бомбы представляли собой металлические трубы, наполненные смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры и начиненные кусками арматуры. Найденные в заброшенном складском помещении, они были уничтожены на месте.