04 августа, воскресенье
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В дагестанском селе найдены 9 самодельных бомб

В селе Гимры Республики Дагестан сотрудники регионального управления ФСБ и МВД нашли девять самодельных взрывных устройств общим весом в 90 кг в тротиловом эквиваленте, сообщили информагентства.

Самодельные бомбы представляли собой металлические трубы, наполненные смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры и начиненные кусками арматуры. Найденные в заброшенном складском помещении, они были уничтожены на месте.

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