Сотрудника Минтранса оштрафовали на 2 млн рублей за взятку в 100 тысяч

Чиновник Минтранса получил штраф в 2 млн руб. за получение взятки в размере 100 тыс. руб., сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Теперь сотрудник не работает в ведомстве.
Как выяснило следствие, в апреле 2016 года чиновник не стал привлекать к административной ответственности некое юридическое лицо, пользуясь служебным положением. За это он получил взятку в 100 тыс. руб.
После разбирательства суд назначил экс-сотруднику Минтранса штраф, а также запретил ему занимать должности, которые связаны с организационно-распределительной и административно-хозяйственной деятельностью на два года.
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