В России продлили «дачную амнистию»

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии». Она завершилась 1 марта 2019 года. Теперь амнистия действует до 1 марта 2021 года. Закон расширил ее действие. Документ опубликован на портале правовой информации.

До 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план.

С поручением разработать соответствующий законопроект в апреле выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. В мае глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес документ в Госдуму.

«Дачная амнистия» действует с 2006 года. Она предусматривала упрощенный порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства, построенные до 30 октября 2001 года. Однако до сих пор почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет.

Почему россияне не регистрируют загородные дома, читайте в публикации “Ъ” «Дачи не предъявили документов».