Сегодня исполняется 57 лет руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорю Алёшину

Его поздравляет председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров:

— Уважаемый Игорь Олегович! От лица всех членов СПАП и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Управление ликеро-водочной промышленностью в нашей стране всегда являлось задачей, требующей особого внимания, ответственности и твердости в принятии решений. От всей души хотим пожелать Вам успехов в работе на высоком государственному посту. Уверены, что Ваши авторитет, мудрость руководителя и знание проблем рынка послужат укреплению достигнутых результатов и дальнейшему повышению эффективности регулирования отрасли. Здоровья, успехов и благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»