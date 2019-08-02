Уголовное дело экс-главы Татфондбанка начнут рассматривать 14 августа

Вахитовский районный суд Казани назначил на 14 августа первое заседание по уголовному делу бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщил «Интерфакс».

Господину Мусину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч.2 ст.201 УК РФ).

По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года он действовал вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгоды для себя и других лиц. Речь, в частности, идет о выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд руб., о выводе залогов по кредитным договорам на сумму 20,5 млрд руб., уступке права требования по кредитным договорам на сумму 2,7 млрд руб. в обмен на утерявшие ликвидность облигации Татфондбанка, а также получении Татфондбанком кредита в ЦБ в размере 3,1 млрд руб. на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. В апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. В июле 2018 года банкротом признали и самого Мусина.

Сейчас господин Мусин находится под домашним арестом до 16 августа.