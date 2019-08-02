В Дзержинске обнаружена нелегальная свалка химических отходов

Управление Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу возбудило административное дело ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ о порче земель после того, как сотрудники ведомства обнаружили несанкционированную свалку химических отходов в Дзержинске.

По сообщению департамента, вдоль дороги между Автозаводским шоссе и трассой М-7 найдены 45 пластиковых кубов, содержимое которых пролилось в землю. Анализы проб, проведенные специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», показали, что в емкостях находились жидкие отходы II класса опасности, а также сыпучие и пастообразные отходы III и IV класса опасности. Исследования почвы показали повышенное содержание летучих фенолов.

Поскольку свалка находилась на муниципальном участке, на городскую администрацию и главу города Ивана Носкова составлены протоколы по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Как сообщили в департаменте Росприроднадзора, власти знали о нелегальной свалке с 2017 года, но никаких мер по ее ликвидации не приняли.

Подробнее о промышленных свалках региона в спецпроекте “Ъ-Приволжье” «Пора сваливать».

Владимир Зубарев