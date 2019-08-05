Как закалялась порода

Эксперименты по скрещиванию собак с шакалом проводились с середины 70-х годов прошлого века в Московском зоопарке совместно с НИИ МВД СССР

Создателем породной группы «шалайка» стал Клим Тимофеевич Сулимов — российский биолог, кинолог и специалист по одорологии. Вывести гибрид было непросто. Дикие шакалы отказывались спариваться с собаками. Но, если собака выкармливала шакалов и растила их со своими щенками, шакалы воспринимали их как особей своего вида. В 1975 году в Москве оленегонной лайке подложили четырех щенков шакала из Средней Азии. Она выкормила их, и скрещивание удалось выполнить. Так началась история породной группы «шалайка».

В 2001 году в составе службы авиационной безопасности «Аэрофлота» была создана кинологическая группа, чья работа строилась на использовании уникальных свойств шалаек. Первоначально в ней числились 17 собак (сейчас их 55). С тех пор и по настоящее время селекционные работы проводятся на базе кинологического питомника «Аэрофлота».

Работники отдела кинологического мониторинга продолжают совершенствовать характеристики породной группы. В 2008 году в бакинском зоопарке были приобретены три диких щенка шакала (к тому времени в породной группе от шакала осталось менее 25 процентов). По методике Сулимова было получено новое поголовье породной группы «шалайка» с большим процентом кровности по шакалу. Клим Тимофеевич Сулимов и сегодня сотрудничает с кинологами «Аэрофлота» — консультирует их и участвует в развитии породной группы.

В феврале 2019 года «Аэрофлот» провел официальную презентацию породной группы «шалайка» для кинологического сообщества. Мероприятие состоялось в рамках интернациональной выставки собак «Евразия-2019».