Люди и деньги

Светлана Сухова

На «подъемные» для переселенцев запланированы почти 2 млрд рублей на текущий год. Казалось бы — масштаб! Спешить с оценкой, однако, не стоит. Если учесть, что в прошлом году, например, были выданы 53,5 тысячи свидетельств участия в госпрограмме по добровольному переселению (заветная зеленая книжечка выдается на семью, в которой может быть и двое, и семеро членов), то 2 млрд рублей не выглядят сильно впечатляющей цифрой. Напротив, эксперты отмечают ничтожность отечественных компенсаций соотечественникам, решившимся вернуться на родину.

Когда и сколько положено

Постановлением правительства России от 27 марта 2013 года № 270 предусмотрены следующие выплаты по госпрограмме переселения соотечественников: компенсация затрат и выплата «подъемных». Первые из затрат — транспортные расходы (проезд участников и провоз личного имущества). Но компенсация полагается только при соблюдении определенных правил: если переселенец воспользовался регулярными пассажирскими и грузовыми перевозками (проезд на маршрутном такси и личном автомобиле не оплачивается), сохранил все платежные документы и чеки, которые переведены на русский язык. Есть и ограничения по комфорту передвижения: купе в поездах любой категории, экономкласс в самолетах, каюта II класса (речфлот) или III класса (морфлот) регулярных транспортных линий. Для провоза личного имущества переселенцу выделялся 5-тонный контейнер на семью из трех человек и два таких контейнера, если семья больше. Далее следуют затраты на оформление переезда: госпошлина на оформление документов, таможенные пошлины и налоги. Кроме того, переселенцам положено ежемесячное пособие по безработице (в Москве оно варьируется от 1,5 до 8 тысяч рублей, но в столицу переселенцев не пускают, а в регионах цифры существенно ниже) и компенсация за аренду жилья. Последняя выплачивается из регионального бюджета и, конечно, имеет ряд существенных ограничений, в том числе и по срокам — не дольше 6 месяцев. Есть еще пособие на детей, не посещающих детсады (тоже не дольше полугода), право на бесплатную медпомощь и образование. И, конечно, единовременные «подъемные».

Предполагается, что «подъемные» могут быть потрачены на обслуживание в медучреждениях, нострификацию, нотариальное заверение и перевод диплома, учебной степени и прочих документов, выданных за рубежом, обслуживание в сфере пенсионного обеспечения, на официальное трудоустройство, на получение услуг в образовательных учреждениях и на любые другие расходы, связанные с оформлением требуемых документов. Если при запуске программы подъемные для приоритетных регионов (куда требуется расселить соотечественников) составляли 60 тысяч участнику и по 20 тысяч на каждого члена семьи, а для неприоритетных — 40 и 15 тысяч соответственно, то сегодня категорий стало три. Для приоритетных регионов, таких как Хабаровский край, выплаты составят 240 и 120 тысяч рублей соответственно, для менее приоритетных — 80 и 40, для неприоритетных — 20 и 10 тысяч рублей соответственно.

«Подъемные» теперь платят в два этапа. Первая выплата производится сразу после переезда на новое место проживания (после того как участник встанет на учет). В приоритетных регионах дают 150 тысяч рублей участнику программы и по 70 тысяч рублей на каждого члена семьи, для менее приоритетных — 50 и 25 тысяч рублей соответственно. Вторая выплата произойдет через полтора года после регистрации и фактического проживания в этом регионе. На втором этапе жителям приоритетных регионов дадут еще 90 тысяч участнику программы и по 50 тысяч членам его семьи, в менее приоритетном субъекте — по 30 и 15 тысяч рублей соответственно.

Проблема, однако, в том, что этих компенсаций и подъемных ничтожно мало, чтобы обустроиться на новом месте. И дело тут не только в ценах на жилье, товары или услуги, главная статься расходов у вновь прибывших — взятки местным и федеральным чиновникам.

На кормлении

«В наши дни переселенец обязан первым делом встать на учет в ФМС, предоставив все необходимые документы, подтверждающие его происхождение, еще он должен написать заявление на получение права на временное пребывание. Выдача этого документа может длиться по закону до месяца, а могут сделать и быстрее. Это как повезет — захотят придраться или нет. Но практика показывает, что придираются часто. И вовсе не потому, что в ФМС работают въедливые и дотошные чиновники, а потому что на всех инстанциях у переселенцев разными способами вымогают взятки. Так что скорость "продвижения бумаги" напрямую зависит от умения "давать на лапу". Особо щепетильным или малоимущим приходится ждать месяцами, ведь всегда найдется к чему придраться»,— пояснил «Огоньку» президент межрегионального общественного объединения «Гуманитарный центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам» Юрий Федяев.

Каждый шаг в бюрократическом мире новой родины в буквальном смысле слова стоит переселенцу денег. Чтобы получить компенсации и «подъемные», нужно открыть счет, а для этого нужна регистрация. Чтобы получить вид на жительство, нужна работа и опять же регистрация. Чтобы получить регистрацию, необходимо жилье, причем желательно в собственности, тогда удастся оформить постоянную регистрацию, и с ней все пойдет проще, тогда как «регистрация на временное проживание» давно уже стала одним из самых коррупциногенных путей. Есть, правда, еще законодательно гарантированное право для переселенцев на получение бесплатного жилья — через ГЖС (государственный жилищный сертификат), но оно почти нигде не реализуется, разве что за исключением Белгородской области. Регионы вообще стараются избавляться от ненужных им приезжих. Хотя число участвующих в программе субъектов Федерации существенно возросло — с полутора десятков при ее запуске в 2007 году до 48 регионов в минувшем, но шансы переселенцам обзавестись собственным жильем это не прибавило.

То, что принятая летом 2006 года госпрограмма сбоит, властям стало ясно уже буквально через год-другой. Недаром в 2007–2008 годах Счетная палата провела даже специальную проверку ее реализации. И, конечно, выявила немало нарушений: например, неэффективного расходования средств на 145 млн рублей (53,5 процента субсидий, предоставленных регионам). С тех пор, впрочем, проверок больше не проводилось.

Между тем эксперты утверждают: главная проблема даже не в деньгах и их целевом использовании (хотя и это важно), а в том, что миграционная система страны развернута исключительно в сторону мздоимцев-чинуш. В Концепции миграционной политики России нет даже такого понятия, как репатриация, и де-факто никакого облегчения пути к российскому гражданству для соотечественников за 13 лет существования программы так и не было создано. Вот и выходит, что путь от переселенца до гражданина занимает у них в реальности по 8–10 лет, а путь от гражданина «на бумаге» до гражданина «на деле» — и того длиннее. Таких «полуполноценных» граждан или вовсе неграждан в России сегодня, по разным подсчетам, от 2 до 4 млн человек. За истекшие годы сарафанное радио от тех, кто рискнул вернуться на родину, давно уже донесло до оставшихся за ее рубежами правду жизни. Этим отчасти можно объяснить тот факт, что число желающих приехать в Россию в последние пару лет сократилось. И для его увеличения потребуются не только деньги, но в первую очередь снятие бюрократических барьеров.

Отщипнуть от пирога

Пока власть не определится с ответом на вопрос, нужны ли ей соотечественники, деньги из казны будут ручейками утекать в карманы чиновников, создающих благоприятный имидж страны для потенциальных мигрантов-соотечественников. Эксперты обращают внимание на занятный нюанс: если вчитаться в Планы мероприятий по реализации госпрограммы содействия переселению, то выяснится, что изрядная доля статей расходов посвящены информационному обеспечению, различным мониторингам и созданию нужного имиджа в глазах тех же соотечественников и жителей регионов, куда они переселяются.

В первые годы запуска программы на это выделялось около 100 млн рублей, в текущем 2019-м аналогичные траты запланированы уже в размере более 200 млн. И если компенсация затрат переселенцев идет напрямую участникам программы, то миллионы «на информирование» уходят приятным бонусом в казну нескольких вовлеченных в процесс ведомств за исполнение их прямых обязанностей и в оплату своих же услуг. Чтобы оценить степень креатива чиновников в охоте за «переселенческим бонусом», достаточно перечислить некоторые позиции, по которым перекачивают бюджетные ресурсы в казну ведомств.

Поток формируется специальным распоряжением правительства, в котором фигурируют цели и траты. Ну вот, например, в первую трехлетку после запуска программы (2007–2009 годы) бюджет ежегодно финансировал (в миллионах рублей) следующие позиции:

формирование и распространите информпакета о Госпрограмме (11,2; 19; 22,92),

издание и распространение буклетов и брошюр с информацией об условиях и процедурах переселения (13,25; 13,9; 18,2),

создание интернет-сайта, ориентированного на соотечественников за рубежом (9,23; 14,3; 11,9),

осуществление информсопровождения реализации госпрограммы (8,4; 20,54; 24,73),

организация издания и распространения еженедельного приложения (15 тысяч экземпляров) к ежедневным газетам, ориентированным на соотечественников (2008-й — 16,36; 2009-й — 20,42),

проведение мониторинга хода реализации госпрограммы с целью выявления количества потенциальных переселенцев (4,8; 5,14; 5,5),

методическое и информационно-аналитическое обеспечение управления госпрограммой (11,2; 9,2; 7,2),

проведение мониторинга хода реализации программы на территориях вселения (4,14; 5,71; 6,33),

взаимодействие с организациями соотечественников за рубежом (3; 9,28; 9,98),

информсопровождение программы размещение рекламы (9,25; 11; 11),

развитие толерантности по отношению к переселенцам в регионах (9,25; 10; 11).

Бенефициарами стали четыре ведомства (МИД, ФМС, Минсоцздравразвития и Минрегион), которые в разных долях поделили меж собой: 82,1 млн рублей в 2007-м, 136 млн в 2008-м и 150,86 млн в 2009-м.

С годами мало что менялось. Разве что суммы росли, а формулировки затратных статей в правительственном документе делались все лаконичнее…