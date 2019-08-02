«Т Плюс» проводит подготовку Березниковской ТЭЦ-2 к отопительному сезону

С 2018 года БТЭЦ-2 выполняет функции основного теплоисточника города
Энергетики «Т Плюс» завершили средний ремонт котла №1 на Березниковской ТЭЦ-2, которая является основным теплоисточником города Березники. Надежная эксплуатация оборудования позволит бесперебойно снабжать жителей теплом и горячей водой будущей зимой.
В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок на БТЭЦ-2 проводятся планово-предупредительные ремонты, выполняются техническое обслуживание и экспертизы промышленной безопасности, по результатам которых оборудование допускается к дальнейшей эксплуатации.
Напомним, с осени 2018 года в Березниках применяется новая схема теплоснабжения, в которой основную нагрузку несет единственный источник – БТЭЦ-2 с двумя насосными станциями. Такой подход к теплоснабжению уже показал свою эффективность – в отопительном сезоне-2018/19 жители надежно обеспечивались отоплением и горячим водоснабжением.
Ранее ПАО «Т Плюс» получило положительную оценку готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2018/19 года, что подтверждено приказом Минэнерго РФ от 14 ноября 2018 года №1031. Тепловая нагрузка с ТЭЦ-10 и ТЭЦ-4 была переведена на ТЭЦ2. Этому предшествовала подготовка, реализованная в 2017–2018 годах. Тогда были реконструированы тепловыводы БТЭЦ-2 и построены две насосные станции – ПН-1 и ПН-2 для регулировки гидравлических режимов при подаче тепла в квартиры.
Кроме того, «Т Плюс» получило согласие Министерства энергетики РФ о выводе из эксплуатации Березниковской ТЭЦ-10 (письмо от 16.12.2011 №АШ-12455/10). Близость этого объекта генерации к провалу грунта исключает варианты дальнейшей эксплуатации ТЭЦ-10 и создает угрозу безопасности сотрудников станции. Сегодня БТЭЦ-10 выведена из схемы теплоснабжения города Березники.
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Пермский филиал «Т Плюс»
Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит восемь теплоэлектростанций: березниковские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-10, Закамская ТЭЦ-5, пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. В контур управления Пермского филиала входят также теплоснабжающие компании – АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» – основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1423,1 МВт, тепловая мощность – 5854,7 Гкал/ч.
«Т Плюс»
Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года – «КЭС Холдинг») – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 тыс. километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тыс. Гкал/ч.