«Т Плюс» проводит подготовку Березниковской ТЭЦ-2 к отопительному сезону

С 2018 года БТЭЦ-2 выполняет функции основного теплоисточника города

Энергетики «Т Плюс» завершили средний ремонт котла №1 на Березниковской ТЭЦ-2, которая является основным теплоисточником города Березники. Надежная эксплуатация оборудования позволит бесперебойно снабжать жителей теплом и горячей водой будущей зимой.

В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок на БТЭ­Ц-2 проводятся планово-предупредительные ремонты, выполняются техническое обслуживание и экспертизы промышленной безопасности, по результатам которых оборудование допускается к дальнейшей эксплуатации.

Напомним, с осени 2018 года в Березниках применяется новая схема теплоснабжения, в которой основную нагрузку несет единственный источник – БТЭЦ-2 с двумя насосными станциями. Такой подход к теплоснабжению уже показал свою эффективность – в отопительном сезоне-2018/19 жители надежно обеспечивались отоплением и горячим водоснабжением.

Ранее ПАО «Т Плюс» получило положительную оценку готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2018/19 года, что подтверждено приказом Минэнерго РФ от 14 ноября 2018 года №103­1. Тепловая нагрузка с ТЭЦ-10 и ТЭЦ-4 была переведена на ТЭЦ­2. Этому предшествовала подготовка, реализованная в 2017–2018 годах. Тогда были реконструированы тепловыводы БТЭЦ-2 и построены две насосные станции – ПН-1 и ПН-2 для регулировки гидравлических режимов при подаче тепла в квартиры.

Кроме того, «Т Плюс» получило согласие Министерства энергетики РФ о выводе из эксплуатации Березниковской ТЭЦ-10 (письмо от 16.12.2011 №АШ-1­2455/10). Близость этого объекта генерации к провалу грунта исключает варианты дальнейшей эксплуатации ТЭЦ-10 и создает угрозу безопасности сотрудников станции. Сегодня БТЭЦ-10 выведена из схемы теплоснабжения города Березники.

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