А паровоз и ныне там

Башкирское управление по госохране объектов культурного наследия неожиданно решило побороться за здания XIX века, принадлежащие АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» (УТРЗ). С 2016 года они в числе других активов предприятия находятся в залоге у банка «Траст», который в середине июля через арбитражный суд обратил взыскание на заложенное имущество. УТРЗ должен банку более 600 млн руб. Башкультнаследие требует признать договор залога сторон недействительным. В перспективе удовлетворения этих требований юристы сомневаются, но предполагают, что вмешательство госоргана может затянуть судебное разбирательство.

Башкультнаследие направило в арбитражный суд Башкирии иск к УТРЗ и банку «Траст», в котором просит «в интересах республики» признать ничтожным договор залога, заключенный в 2016 году между банком и УТРЗ. Этим договором, как следует из материалов суда, тепловозоремонтный завод в числе других недвижимых активов площадью 30 тыс. кв. м передал в залог банку (на тот момент это был «Бинбанк», права требования которого позже перешли к «Рост-банку», а затем к «Трасту») свое имущество, в том числе здания XIX века на улице Вокзальной. Тем самым УТРЗ тогда поручился по обязательствам компании «Финвестторг-Уфа», которая в 2009 году привлекала 613 млн руб. кредита «Бинбанка». У «Финвесторг-Уфа» в доверительном управлении находился пакет мэрии в торгово-выставочном комплексе ВДНХ-Экспо. Компанию связывали с предпринимателем Василием Пегановым.

Рассмотрение дела суд назначил на 30 сентября.

Руководитель Башкультнаследия Ильгам Фаткуллин сообщил „Ъ“, что в числе залоговых объектов УТРЗ — памятник истории и культуры «Паровозоремонтный завод (железнодорожные мастерские)», расположенный на улице Вокзальной, 57. Одноэтажное здание, построенное в 1888 году, было поставлено на госохрану постановлением Совета министров БАССР в июне 1949 года. Башкультнаследие в иске указывает на то, что согласно ст. 48 ФЗ «Об объектах культурного наследия…», собственник памятника, передавая его в залог, должен указать в договоре статус здания и охранные обязательства. Так как в договоре УТРЗ и банка этого сделано не было, управление просит признать договор недействительным. В управлении добавили, что в единый комплекс «Паровозоремонтного завода» входит всего около 20 зданий, имеющих охранный статус.

АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» предоставляет услуги ремонта, техобслуживания и переделки железнодорожных локомотивов и другого подвижного железнодорожного состава. В 2014 году владельцем предприятия стал Руслан Фомичев, который выкупил 100% акций на торгах Росимущества за 478 млн руб. В 2016 году, по информации „Ъ“, пакет был переоформлен на предпринимателя Михаила Росинского. АО информацию об аффилированных лицах не публикует.

В середине июля «Траст» в арбитражном суде Москвы обратил взыскание на заложенное имущество УТРЗ, так как «Финвестторг-Уфа» скопил около 1 млрд руб. задолженности и не соблюдает график выплат. Согласно решению суда, активы УТРЗ должны быть выставлены на продажу по залоговой цене 771,84 млн руб. В 562,88 млн руб. была оценена стоимость зданий и сооружений, в 77,87 млн руб. — железнодорожные пути, в 181,08 млн руб. — участки. Данных о том, что УТРЗ подал апелляцию на это решение суда, в материалах дела пока нет.

В банке «Траст» вчера заявили, что с иском Башкультнаследия не согласны. «Наличие статуса памятника архитектуры не препятствует передаче такого объекта в залог и обращению взыскания. Данное обстоятельство налагает дополнительные обязательства на владельца такого объекта по его сохранению»,— отметили в пресс-службе банка.

«Норма, на которую ссылается истец, действительно есть, но в законе говорится не о договорах залога, а договорах, исполнение которых приводит к смене собственника здания,— отмечает юрист Александр Латыев.— Передача здания в залог не означает смену собственника. Он может смениться, а может не смениться. Так как судебной практики по такого рода вопросам практически нет, сложно сказать, как арбитражный суд Башкирии будет трактовать эту норму. Кстати, она давно критикуется юридическим сообществом страны. Ведь по факту даже при смене собственника он, как владелец объекта культурного или исторического наследия, обязан исполнять требование по сохранности памятника независимо от того, есть на это ссылка в договоре или нет».

Адвокат Аскар Мингазетдинов отмечает, что из буквального толкования статьи закона «Об объектах культурного наследия…», на которую ссылается Башкультнаследие, не следует запрет на передачу объектов культурного наследия в залог без указания его особого статуса. «Вообще факт включения объекта в перечень памятников не делает его менее оборотоспособным. В Уфе были примеры, когда здание-памятник передавали в залог, а затем обращали на него взыскание. Маловероятно, что суд удовлетворит этот иск. Тем более, что, на мой взгляд, Башкультнаследие в отличие от прокуратуры не может вступать во взаимоотношения между юрлицами и просить признать договор недействительным в интересах республики»,— отметил эксперт. Он полагает, что действия Башкультнаследия могут приостановить процедуру обращения взыскания на имущество, начатую банком: «УТРЗ в апелляции может заявить такое ходатайство и, вероятно, оно будет удовлетворено».

Булат Баширов