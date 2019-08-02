Футболисты подсчитали убытки

АО «Футбольный клуб «Ростов» по итогам 2018 года снизило выручку на 328 млн руб. - до 807 млн руб, и получило чистый убыток в размере 458 млн руб. Расходы «Ростова» на 650,5 млн руб. превысили денежные поступления от текущих операций. В бухгалтерском балансе АО по состоянию на 31 декабря зафиксировано наличие 991 млн руб. кредиторской задолженности. Значительную часть операционных доходов, как и в предыдущий год, составили «прочие доходы», которые по сути не являются заработком. Вместе с тем, отмечено снижение чистого убытка по сравнению с 2017 годом и сокращение отрицательного сальдо текущих операций.



Отчет о финансовых результатах АО «Футбольный клуб «Ростов» за 2018 год опубликован в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Согласно отчету, АО получило выручку от продаж в размере 807,4 млн руб. (это на 328 млн руб. меньше, чем в 2017 году). При этом себестоимость продаж в прошлом году составила 2,3 млрд руб. Таким образом, «Ростов» заработал 1,075 млрд руб. валового убытка, а чистый убыток составил 458 млн руб., что меньше на 96,3 млн руб. по сравнению с 2017 годом.

Стоит отметить, что в 2018 году в АО поступило 1,026 млрд руб. так называемых «прочих доходов» ( доходы предприятия, полученные не от основной деятельности, в частности, как дар и государственные субсидии). В предыдущем году таких доходов было 1,236 млрд руб. Расходы на управление составили 86,7 млрд руб. ( в 2017 году — 103,8 млн руб.).

В 2018 году ФК «Ростов» удалось снизить кредиторскую задолженность (отражена в бухгалтерском балансе) до 991 млн руб. По итогам предыдущего года «кредиторка» была 1,06 млрд руб.

В отчете о движении денежных средств указано, что в 2018 году футбольное АО в процессе своей деятельности израсходовало 2,16 млрд руб. ( 2,35 млрд руб. в 2017 году). Около половины расходов составила заработная плата работников — 1,06 млрд руб., что приблизительно равно расходам ФК по этой статье в предыдущем году.

В свою очередь денежные поступления в клуб от текущих операций в 2018 году составили 1,51 млрд руб. (в 2017 году — 1,56 млрд руб.) Таким образом, у АО по итогам прошлого года получилось 650,5млн руб. отрицательного сальдо между текущими расходами и поступлениями. 2017 год «Ростов» также завершил с отрицательным сальдо, которое составило 786,8 млн руб.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает значительное снижение выручки от продаж «Ростова» в 2018 году. «Думаю, причина в целом в низком уровне жизни в стране, где на среднюю семью приходится всего до 25-27 тыс. рублей так называемых «свободных денег», которые, конечно, будут потрачены на продукты и предметы первой необходимости, а не на билеты на футбол», - говорит господин Антонов. По его данным, продажа билетов дает клубам российской премьер-лиги в среднем всего 8% от доходов, еще меньше они получают от продажи телевизионных трансляций. «Продажи прав трансляции матчей в России приносят около 5% от выручки, тогда как в во многих странах трансляции и платные подписки на спортивные каналы дают существенную ее часть»,— отметил эксперт. По его данным, доходы отечественных ФК на 50% зависят от спонсорских взносов.

Как указано на сайте ФК «Ростов», его титульным спонсором является энергосбытовая компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Официальные спонсоры клуба — Новошахтинский завод нефтепродуктов, Ростсельмаш, Трубная металлургическая компания и букмекерская контора «Пари матч».

Акционерами АО «Футбольный клуб «Ростов» в являются Минимущества Ростовской области (51%), ООО «Ростов спорт менеджмент» (42,04%) , которое связано с президентом АО Арташесом Арутюнянцем. Также небольшим пакетом акций (0,56%) владеет МРСК Юга.

Вадим Водолазов