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Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Футболисты подсчитали убытки

Стали известны финансовые результаты АО ФК «Ростов» за 2018 год

Коммерсантъ (Ростов) от

АО «Футбольный клуб «Ростов» по итогам 2018 года снизило выручку на 328 млн руб. - до 807 млн руб, и получило чистый убыток в размере 458 млн руб. Расходы «Ростова» на 650,5 млн руб. превысили денежные поступления от текущих операций. В бухгалтерском балансе АО по состоянию на 31 декабря зафиксировано наличие 991 млн руб. кредиторской задолженности. Значительную часть операционных доходов, как и в предыдущий год, составили «прочие доходы», которые по сути не являются заработком. Вместе с тем, отмечено снижение чистого убытка по сравнению с 2017 годом и сокращение отрицательного сальдо текущих операций.


Отчет о финансовых результатах АО «Футбольный клуб «Ростов» за 2018 год опубликован в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Согласно отчету, АО получило выручку от продаж в размере 807,4 млн руб. (это на 328 млн руб. меньше, чем в 2017 году). При этом себестоимость продаж в прошлом году составила 2,3 млрд руб. Таким образом, «Ростов» заработал 1,075 млрд руб. валового убытка, а чистый убыток составил 458 млн руб., что меньше на 96,3 млн руб. по сравнению с 2017 годом.

Стоит отметить, что в 2018 году в АО поступило 1,026 млрд руб. так называемых «прочих доходов» ( доходы предприятия, полученные не от основной деятельности, в частности, как дар и государственные субсидии). В предыдущем году таких доходов было 1,236 млрд руб. Расходы на управление составили 86,7 млрд руб. ( в 2017 году — 103,8 млн руб.).

В 2018 году ФК «Ростов» удалось снизить кредиторскую задолженность (отражена в бухгалтерском балансе) до 991 млн руб. По итогам предыдущего года «кредиторка» была 1,06 млрд руб.

В отчете о движении денежных средств указано, что в 2018 году футбольное АО в процессе своей деятельности израсходовало 2,16 млрд руб. ( 2,35 млрд руб. в 2017 году). Около половины расходов составила заработная плата работников — 1,06 млрд руб., что приблизительно равно расходам ФК по этой статье в предыдущем году.

В свою очередь денежные поступления в клуб от текущих операций в 2018 году составили 1,51 млрд руб. (в 2017 году — 1,56 млрд руб.) Таким образом, у АО по итогам прошлого года получилось 650,5млн руб. отрицательного сальдо между текущими расходами и поступлениями. 2017 год «Ростов» также завершил с отрицательным сальдо, которое составило 786,8 млн руб.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает значительное снижение выручки от продаж «Ростова» в 2018 году. «Думаю, причина в целом в низком уровне жизни в стране, где на среднюю семью приходится всего до 25-27 тыс. рублей так называемых «свободных денег», которые, конечно, будут потрачены на продукты и предметы первой необходимости, а не на билеты на футбол», - говорит господин Антонов. По его данным, продажа билетов дает клубам российской премьер-лиги в среднем всего 8% от доходов, еще меньше они получают от продажи телевизионных трансляций. «Продажи прав трансляции матчей в России приносят около 5% от выручки, тогда как в во многих странах трансляции и платные подписки на спортивные каналы дают существенную ее часть»,— отметил эксперт. По его данным, доходы отечественных ФК на 50% зависят от спонсорских взносов.

Как указано на сайте ФК «Ростов», его титульным спонсором является энергосбытовая компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Официальные спонсоры клуба — Новошахтинский завод нефтепродуктов, Ростсельмаш, Трубная металлургическая компания и букмекерская контора «Пари матч».

Акционерами АО «Футбольный клуб «Ростов» в являются Минимущества Ростовской области (51%), ООО «Ростов спорт менеджмент» (42,04%) , которое связано с президентом АО Арташесом Арутюнянцем. Также небольшим пакетом акций (0,56%) владеет МРСК Юга.

Вадим Водолазов


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