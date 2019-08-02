РЭК переоценила омский мусор

Региональная энергетическая комиссия Омской области (РЭК) после предписания ФАС снизила тариф на вывоз мусора в регионе на 30% — с 5213,62 до 3641,33 руб. за тонну. В том числе вдвое снижены расходы на транспортировку ТКО. В среднем омичи теперь за эту услугу будут платить 88,88 руб., при том что последние четыре месяца платили по 122,63 руб. Решение властей региональный оператор «Магнит» не комментирует. Руководители компаний-подрядчиков считают, что снижение тарифа приведет к хаосу, существовавшему в регионе ранее. Но новые суммы расчета, по их словам, до них пока не доведены.

РЭК Омской области установила новый предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО компании «Магнит». С 1 августа и до 31 декабря 2019 года он составит 3641,33 руб. за тонну — на 30,2% меньше, чем омичи платят с 1 апреля. Ранее омичи платили 5213,62 руб. за тонну мусора. В итоге средний тариф на вывоз ТКО для населения снизится со 122,63 до 88,88 руб. По словам заместителя председателя РЭК Татьяны Мурановой, перерасчета за оплату услуги омичам ожидать не стоит, поскольку тарифные решения обратной силы не имеют. «Магнит» в ближайшее время должен пересчитать плату и утвердить свой приказ об установлении тарифов. Решение РЭК в «Магните» не комментируют.

Решение областной РЭК продиктовано предписанием ФАС России, в июле обязавшим региональные власти пересмотреть размер установленного тарифа. «Тариф завышен в два раза, провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, власти сейчас снижают этот тариф в два раза»,— говорил на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ФАС Игорь Артемьев.

Наибольшей корректировке подверглись расходы на транспортировку ТКО. Как ранее писал “Ъ”, по информации ФАС России, сумма необоснованно включенных транспортных расходов в ожидаемой валовой выручке «Магнита» составила 4,7 млрд руб. «В соответствии с предписанием ФАС России расходы на транспортирование ТКО в составе тарифа снижены вдвое»,— говорится в сообщении РЭК.

Новые тарифы уже вызвали некоторое волнение среди подрядчиков регоператора. Директор транспортной компании «Регион 55» Сергей Мирошкин говорит, что новые расценки на вывоз до них не доводились и сложно пока прогнозировать будущее развитие ситуации. «Ничего хорошего ожидать не стоит, не хочется, чтобы отрасль снова впала в хаос, в котором пребывала ранее,— считает он.— У государства ведь нет средств, чтобы строить полигоны, создавать инфраструктуру. А она в регионе оставляет желать лучшего. Кто тогда ее будет создавать и на какие деньги?»

Председатель правления общества потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев уверен: подобным решением власти лишь озлобили население. Ведь если, по его мнению, не обратились бы к Владимиру Путину, тариф бы не снизили и омичи продолжали бы переплачивать за эту услугу. «Транспортные расходы не "Магнит" рисовал. Изначально РЭК планировала проверить транспортную составляющую, но из ФАС пришел ответ, что делать это она не имеет права. "Магнит" сделал запрос котировок у 21 организации, занимающейся перевозкой мусора. Ответ прислали только семь. И на основе этих данных совместно с минстроем была выведена средняя. Очевидно, стоимость их услуг была завышена изначально. Ведь компании, желающие возить мусор, максимально впихивали в эту цену все»,— уверен господин Лихачев.

Реакция на решение РЭК последовала и от правительства Омской области. Губернатор Александр Бурков обещал проконтролировать исполнение приказа и проследить за тем, чтобы регоператор в августе предъявил омичам к оплате квитанции с новыми расчетами.

Виктория Стрельникова, Омск